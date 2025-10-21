Мобильные операторы готовятся к зиме: сколько часов будет работать связь во время блэкаутов
Украинские операторы готовятся к новым блэкаутам, устанавливают генераторы и обновляют сети. Новое оборудование позволяет держать связь трое суток.
Об этом заявила Лилия Мален, глава украинского регулятора электронных коммуникаций, радиочастот и почтовых услуг (НКЭК), сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью ЦЭС.
Украина готовится к зиме
Регулятор связи еще с 2022 года проверяет готовность мобильных и фиксированных операторов к работе в условиях блэкаутов.
"Операторы получили требования по обеспеченности: это аккумуляторы, генераторы. И готовятся не только мобильные операторы, но и фиксированные интернет-провайдеры", - рассказала Мальон.
По ее словам, с 2023 года НКЭК проводит проверки технической готовности операторов - от наличия генераторов и топлива до мобильных бригад и персонала.
"Мы видим, что операторы действительно вкладывают много в обеспечение работы сетей во время отключений. Но всегда упираемся в людей, потому что люди - это самая большая ценность", - подчеркнула она.
Генераторы не панацея: связь может исчезать
Руководительница НКЭК объяснила, что даже при наличии генераторов или аккумуляторов базовые станции не могут работать без электричества длительное время.
"Банально садится аккумулятор, который надо перезарядить, заканчивается топливо в дизельгенераторе. Его надо выключить, охладить, заправить", - сказала Мальон.
Именно поэтому, по ее словам, связь во время блэкаутов следует рассматривать не как стабильную услугу, а как временную возможность.
Фиксированный интернет надежнее
Регулятор посоветовала пользоваться фиксированным интернетом, ведь роутер можно подключить к павербанку или другому источнику питания.
"Операторы массово переходят на технологию PON, которая позволяет держать сеть до 72 часов", - отметила она.
Дополнительно в Украине работает национальный роуминг - когда сеть одного оператора падает, пользователь может автоматически или вручную перейти на другую.
"В блекауте мы видим статистику, что это может охватывать миллион пользователей в день. Это реально работающий инструмент", - сказала Мальон.
Как пользоваться связью во время блэкаутов
Глава НКЕК призвала украинцев пользоваться мобильной связью ответственно.
"Чем тяжелее контент мы загружаем, тем сильнее нагружаем сети. Это снижает качество связи и быстрее разряжает аккумуляторы", - пояснила она.
По ее словам, в период блэкаутов связь должна выполнять главную функцию - обеспечить возможность звонить в службы спасения и получать информацию.
"Не просматривайте лишний контент, помните, что связь в это время - это о выживании", - подытожила Мальон.
Напомним, в прошлом году операторов мобильной связи обязали до 1 февраля 2025 года обеспечить не менее 10 часов работы сети при отсутствии электроэнергии.
В марте Кабмин расширил бронирование для сотрудников мобильных операторов и интернет-провайдеров.