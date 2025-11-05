Надійний зв'язок навіть у блекаути: у Київській області запускають групи підтримки операторів

У Київській області запускають роботу мобільних груп підтримки операторів - для забезпечення сталості зв'язку під час відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської обласної державної (військової) адміністрації у Facebook.

Сталість зв'язку під час блекаутів: що зміниться у Київській області

Українцям розповіли, що поетапне впровадження нового механізму співпраці з мобільними операторами - для забезпечення сталості зв'язку - було обговорено під час робочої зустрічі у Бориспільській районній військовій адміністрації (РВА).

Участь у ній взяли:

представники пілотних громад - Золочівської та Дівичківської;

представники операторів Vodafone і lifecell;

заступник голови Київської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Максим Столярчук;

керівництво Бориспільської РВА.

Повідомляється, що новий механізм передбачає підсилення роботи операторів зв'язку мобільними групами техспеціалістів, які долучатимуться:

до обслуговування базових станцій;

до перевезення та підключення генераторів.

Скільки мобільних бригад вже створили й що буде далі

Згідно з інформацією ОДА, в цілому в регіоні вже було створено 125 мобільних бригад, які можуть допомагати операторам у технічному обслуговуванні.

"Тепер ці можливості переводять у системний формат співпраці", - розповіли громадянам.

Зазначається, що у Золочівській та Дівичківській громадах у межах пілотного проекту "відпрацюють модель взаємодії".

Уточнюється, що вона включатиме:

алгоритми залучення мобільних бригад для обслуговування базових станцій;

порядок надання та обслуговування генераторів;

типові договори та чек-листи взаємодії;

вимоги до складу та підготовки груп;

правила з охорони праці для залучених працівників;

прозорий механізм координації.

Одночасно з цим оператор "Київстар" працюватиме над аналогічним процесом у Бучанській громаді.

Очікується, що це дозволить "прискорити порівняння підходів та масштабувати найкращі рішення на весь регіон".

Насамкінець в Київській ОДА повідомили, що наступним кроком буде формування єдиного стандарту взаємодії, який буде поширено на всі громади регіону.

"Це підвищить стійкість мереж мобільного зв'язку на системному рівні та скоротить час реагування з годин до хвилин", - підсумували у прес-службі обласної держадміністрації.

Публікація Київської ОДА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)