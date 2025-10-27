Мобильная связь во время отключений света станет стабильнее: детали

В Украине будет больше вышек мобильной связи с аварийным питанием. Такое решение приняли на фоне проблем со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Facebook .

По словам Умерова, на Ставке поднимался вопросы российских атак на энергетические объекты и стойкости мобильной связи в условиях отключений света.

"Обсудили приоритеты защиты и конкретные направления сотрудничества с партнерами по укреплению системы ПВО. Поддержано решение об увеличении количества базовых станций (вышек мобильной связи - ред.) с аварийным питанием и перераспределении резервных источников энергии с фокусом на прифронтовые территории", - отметил он.

Умеров добавил, что на Ставке верховного главнокомандующего обсуждались ключевые вопросы развития украинских дальнобойных возможностей. Вместе с производителями были обсуждены результаты боевого применения дальнобойного оружия.

"География дальнобойных ударов по территории агрессора будет расширяться", - отметил он.

Также секретарь СНБО уточнил, что отдельно на Ставке обсуждали выполнение контрактов на 2025 год и планы на 2026-2028 гг. Предприятиям поручили согласовывать еженедельные графики поступлений.