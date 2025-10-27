ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Мобильная связь во время отключений света станет стабильнее: детали

Украина, Понедельник 27 октября 2025 19:57
Мобильная связь во время отключений света станет стабильнее: детали Иллюстративное фото: в Украине появятся новые вышки мобильной связи (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине будет больше вышек мобильной связи с аварийным питанием. Такое решение приняли на фоне проблем со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

По словам Умерова, на Ставке поднимался вопросы российских атак на энергетические объекты и стойкости мобильной связи в условиях отключений света.

"Обсудили приоритеты защиты и конкретные направления сотрудничества с партнерами по укреплению системы ПВО. Поддержано решение об увеличении количества базовых станций (вышек мобильной связи - ред.) с аварийным питанием и перераспределении резервных источников энергии с фокусом на прифронтовые территории", - отметил он.

Умеров добавил, что на Ставке верховного главнокомандующего обсуждались ключевые вопросы развития украинских дальнобойных возможностей. Вместе с производителями были обсуждены результаты боевого применения дальнобойного оружия.

"География дальнобойных ударов по территории агрессора будет расширяться", - отметил он.

Также секретарь СНБО уточнил, что отдельно на Ставке обсуждали выполнение контрактов на 2025 год и планы на 2026-2028 гг. Предприятиям поручили согласовывать еженедельные графики поступлений.

Мобильная связь во время отключений

Напомним, ранее глава украинского регулятора электронных коммуникаций, радиочастот и почтовых услуг Лилия Мален заявляла, что базовые станции не могут долгое время работать без света.

Она отметила, что мобильную связь во время отключений нужно рассматривать как "временную возможность".

Также чиновница посоветовала украинцам пользоваться фиксированным интернетом, который является более надежным вариантом.

