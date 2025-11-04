ua en ru
Связь во время блэкаутов и быстрый интернет: Рада приняла важный закон

Вторник 04 ноября 2025 14:03
UA EN RU
Связь во время блэкаутов и быстрый интернет: Рада приняла важный закон Фото: Рада приняла закон по улучшению качества интернета (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 4 ноября, Верховная Рада поддержала законопроект №12094, который обновляет правила в сфере электронных коммуникаций и приближает их к стандартам ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента, Минцифры и министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Главная цель - повысить качество мобильного интернета и связи для всех украинцев и сделать их более стабильными, особенно в условиях войны.

Документ ужесточает требования к качеству услуг: отныне скорость мобильного интернета - это официальный показатель, по которому будут контролировать работу операторов.

Также закон устраняет юридические пробелы, которые мешали эффективно проверять выполнение лицензионных условий.

"Быстрый и стабильный мобильный интернет должен быть в каждом уголке страны - в городах, селах и даже когда вы в дороге. Парламент во втором чтении принял законопроект № 12094. Это важный шаг к обеспечению непрерывной связи для всех украинцев", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За принятие законопроекта проголосовали 263 народных депутата.

Как пояснили в Минцифры, мобильный интернет станет лучше и быстрее, а украинцы сами будут проверять его качество.

Что изменится?

  • Скорость интернета станет обязательным показателем качества связи. Для скорости интернета установят фиксированное количество мегабит в секунду, а мобильные операторы будут предоставлять услуги в пределах этого стандарта.
  • Украинцы самостоятельно смогут проверять качество мобильного интернета через смартфоны. Информация о качестве и скорости будет передаваться регулятору сферы НКЭК для анализа. Это поможет определять слабые места сети и оперативно реагировать на проблемы. О системе мониторинга качества мобильного интернета сообщим позже.
  • Мораторий на проверку выполнения условий лицензий будет отменен. Это будет стимулировать операторов строить базовые станции в сельской местности, чтобы уменьшить зоны без связи.
  • Национальный роуминг будет работать и после завершения военного положения. Украинцы смогут в дальнейшем пользоваться сетями других операторов, чтобы иметь связь в кризисных ситуациях.

"Надеемся, законопроект уже вскоре подпишет Президент. Работаем над тем, чтобы каждый украинец имел качественную связь и интернет, даже в самых отдаленных уголках страны", - добавили в министерстве.

Ранее мы писали, что Украина станет первой европейской страной, которая предложит услуги мобильной связи Starlink. Обмен сообщениями будет запущен до конца года, а мобильный спутниковый широкополосный доступ к Интернету - в середине 2026 года.

