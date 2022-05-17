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Почалося порятунок військових із "Азовсталі", а під Києвом знайшли ще одне поховання: новини за 16 травня

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Вівторок 17 травня 2022 08:30
Почалося порятунок військових із "Азовсталі", а під Києвом знайшли ще одне поховання: новини за 16 травня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Із заводу "Азовсталь" вийшли понад 200 людей, під Києвом знайшли ще одне поховання, Україна заарештувала активи Фрідмана у "Альфа-банку". Докладніше про те, що сталося у понеділок, 16 травня – в матеріалі РБК-Україна.

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Почався порятунок військових з "Азовсталі". З заводу вийшли понад 200 осіб, їх обміняють

Ввечері 16 травня, розпочалася операція з порятунку військових ЗСУ з "Азовсталі", і з території заводу вийшли понад 200 осіб, яких пізніше обміняють на російських військовополонених.

Перед цим захисники Маріуполя опублікували у мережі відеозвернення, на якому командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що бійці виконали наказ, весь гарнізон також виконує "затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу". Але не уточнив, про яке саме рішення йдеться.

Генсек ООН запропонував послабити санкції проти Росії в обмін на експорт зерна з України, - ЗМІ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував пом'якшити санкції щодо калійних добрив з Росії та Білорусі. В обмін він хоче, щоб Москва розблокувала можливість експорту зерна з України через порти Чорного моря.

Як повідомили джерела видання, Гутерріш веде переговори з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відновити експорт зернових з України на світові ринки. Таким чином генсек ООН хоче запобігти глобальному дефіциту продовольства.

Понад 12,4 млрд гривень. Україна заарештувала активи Фрідмана в "Альфа-банку"

Україна заарештувала активи російського мільярдера Михайла Фрідмана в "Альфа-банку". Сума заарештованих активів перевищує 12,4 млрд гривень. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, під арешт потрапили цінні папери кіпрських компаній, афілійованих з Фрідманом. До цього Офіс генпрокурора ініціював арешт 469 млн гривень з рахунків в "Альфа-банку", які готувалися до виведення в Росію.

Погода кардинально зміниться: синоптики оновили прогнози

Погода в Україні найближчими днями сильно зміниться і до кінця цього тижня українців чекають перепади температури, місцями пройдуть дощі та грози. Також очікуються дуже теплі та сонячні дні.

Яка погода буде в Україні найближчими днями - розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

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