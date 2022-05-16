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Генсек ООН запропонував послабити санкції проти Росії в обмін на експорт зерна з України, - ЗМІ

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Нью-Йорк, Понеділок 16 травня 2022 20:55
Генсек ООН запропонував послабити санкції проти Росії в обмін на експорт зерна з України, - ЗМІ Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (twitter.com/antonioguterres)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пом'якшити санкції щодо калійних добрив з Росії та Білорусі запропонував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. В обмін він хоче, щоб Москва розблокувала можливість експорту зерна з України через порти Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Як повідомили джерела видання, Гутерріш веде переговори з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відновити експорт зернових з України на світові ринки. Таким чином генсек ООН хоче запобігти глобальному дефіциту продовольства.

За даними співрозмовників газети, Гутерріш звернувся до Москви з проханням дозволити постачання українського зерна. В обмін генсек ООН запропонував пом'якшити санкції щодо експорту калійних добрив з Росії та Білорусі.

Представництва України та Росії при ООН відмовилися від коментарів. Посольство Туреччини в США також не стало відповідати на запитання видання.

Нагадаємо, раніше Всесвітня продовольча програма ООН закликала Росії відкрити чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом.

Відзначимо, Росія після повномасштабного вторгнення заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.

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