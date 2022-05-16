Ранкові обстріли у Миколаєві. Стали відомі наслідки ворожих ударів

Російські військові зранку 16 травня обстріляли Інгульський район Миколаєва. В результаті у місті виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Facebook .

Зазначається, що у Миколаєві в результаті ранкового обстрілу виникли чотири пожежі. Зокрема, сталося загоряння в магазині меблів, згорів автомобіль, пошкоджені вікна житлових будинків та газопровід низького тиску.

Для ліквідації наслідків обстрілу залучили декілька бригад рятувальників. Інформації про постраждалих поки що немає.