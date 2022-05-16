Окупанти обстріляли 25 населених пунктів на Донбасі: загинула дитина і 19 мирних жителів

Російські окупанти протягом сьогоднішнього дня обстріляли 25 населених пунктів на Донбасі. В результаті завданих ударів загинула дитина і 19 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил .

В результаті обстрілів зруйновані і пошкоджені 42 житлових будинки, школа, Будівля вищого навчального закладу, готель, шість підприємств і заводів. Від завданих окупантами ударів загинули 20 мирних жителів, включаючи одну дитину.

"Окупанти обстріляли 25 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська безперервно обстрілюють населені пункти на Донбасі. Так, Сєвєродонецьк Луганської області протягом декількох днів перебуває під масованим артилерійським обстрілом. Тільки СЬОГОДНІ в місті загинули не менше 10 осіб. Встановити точну кількість жертв поки не можливо.

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