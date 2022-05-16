Окупанти обстріляли 25 населених пунктів на Донбасі: загинула дитина і 19 мирних жителів
Російські окупанти протягом сьогоднішнього дня обстріляли 25 населених пунктів на Донбасі. В результаті завданих ударів загинула дитина і 19 мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
"Окупанти обстріляли 25 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.
В результаті обстрілів зруйновані і пошкоджені 42 житлових будинки, школа, Будівля вищого навчального закладу, готель, шість підприємств і заводів. Від завданих окупантами ударів загинули 20 мирних жителів, включаючи одну дитину.
Нагадаємо, російські війська безперервно обстрілюють населені пункти на Донбасі. Так, Сєвєродонецьк Луганської області протягом декількох днів перебуває під масованим артилерійським обстрілом. Тільки СЬОГОДНІ в місті загинули не менше 10 осіб. Встановити точну кількість жертв поки не можливо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.