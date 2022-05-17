Почався порятунок військових з "Азовсталі". З заводу вийшли понад 200 осіб, їх обміняють

16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Заступника Міністра оборони України Ганни Маляр.

"Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина", - заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Зазначимо, що населенні пункти Оленівка та Новоазовськ, у які доставлено військових з "Азовсталі", знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.