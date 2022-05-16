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У Запорізькій області окупанти обстріляли промислові та цивільні об'єкти

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Понеділок 16 травня 2022 23:53
У Запорізькій області окупанти обстріляли промислові та цивільні об'єкти Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У Запорізькій області окупанти обстріляли мирну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. При цьому зусилля ворожої авіації зосереджені на ураженні промислових і цивільних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію..

"Росіяни завдали авіаційного удару по населеному пункту Малинівка. Працюють над логістичним забезпеченням військ. Триває контрбатарейна боротьба і розвідка", - йдеться в повідомленні.

Ми також писали про те, що в Енергодарі, де знаходиться Запорізька АЕС, окупаційна влада готує "референдум" щодо приєднання до Росії. Таким чином ворог намагається знищити енергосистему України.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти підірвали дорогу між Пологами та Гуляйполем.

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