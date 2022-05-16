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Російські війська безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк: за день не менше 10 загиблих

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Луганськ, Понеділок 16 травня 2022 18:30
Російські війська безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк: за день не менше 10 загиблих Фото: окупанти не припиняють обстріли Сєвєродонецька (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитро Андрєєв

Російські війська безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк Луганської області. Під удар знову потрапила лікарня, загинули не менше 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Рашисти без зупинки б'ють по Сєвєродонецьку. Пошкоджені будинки, знову обстріляли лікарню. Не менше 10 загиблих", - написав у своєму Facebook Гайдай.

За його словами, сьогодні, 16 травня, окупанти цілий день ведуть прицільний вогонь по Сєвєродонецьку. Внаслідок обстрілів найбільше постраждав Медмістечко. Снаряди влучили майже в кожен корпус лікарні населеного пункту.

Глава ОВА додав, що окупанти також потрапили в науково-виробниче підприємство і обстріляли багатоповерхівки в різних районах міста. Він підкреслив, що уточнити кількість загиблих неможливо через постійні удари.

Нагадаємо, останні кілька днів Сєвєродонецьк піддається масованим артилерійським обстрілам. Так, 15 травня в результаті ворожих ударів загинули дві людини.

Зазначимо, ввечері 14 травня в результаті артудару по лікарні Сєвєродонецька поранення отримали 9 осіб.

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