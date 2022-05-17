Началось спасение военных из "Азовстали", а под Киевом нашли еще одно захоронение: новости за 16 мая
С завода "Азовсталь" вышли более 200 человек, под Киевом нашли еще одно захоронение, Украина арестовала активы Фридмана в "Альфа-банке". Подробнее о том, что произошло в понедельник, 16 мая - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Российские оккупанты в течение вчерашнего дня обстреляли 25 населенных пунктов на Донбассе. В результате нанесенных ударов погиб ребенок и 19 мирных жителей.
- В понедельник утром, 16 мая, российские войска нанесли ракетный удар самолетами стратегической авиации по Одесской области. В результате атаки пострадали двое взрослых и тяжело ранен ребенок.
- Российские военные утром 16 мая обстреляли Ингульский район Николаева. В результате в городе возникли пожары.
- Российские войска непрерывно обстреливают Северодонецк Луганской области. Под удар снова попала больница, погибли не менее 10 человек.
- В Запорожской области оккупанты обстреляли мирную инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка.
- Массовое захоронение расстрелянных российскими оккупантами мирных было обнаружено под Макаровым Киевской области. Среди убитых - гражданин Чехии.
- Спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения возле окруженного Мариуполя - в самом городе недалеко от Центрального кладбища. Братская могила появилась еще в начале марта.
Началось спасение военных из "Азовстали". С завода вышли более 200 человек, их обменяют
Вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из "Азовстали", и с территории завода вышли более 200 человек, которых позже обменяют на российских военнопленных.
Перед этим защитники Мариуполя опубликовали в сети видеообращение, на котором командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что бойцы выполнили приказ, весь гарнизон также выполняет "утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". Но не уточнил, о каком именно решении идет речь.
Генсек ООН предложил ослабить санкции против России в обмен на экспорт зерна из Украины, - СМИ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить санкции в отношении калийных удобрений из России и Беларуси. В обмен он хочет, чтобы Москва разблокировала возможность экспорта зерна из Украины через порты Черного моря.
Как сообщили источники издания, Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы возобновить экспорт зерновых из Украины на мировые рынки. Таким образом генсек ООН хочет предотвратить глобальный дефицит продовольствия.
Более 12,4 млрд гривен. Украина арестовала активы Фридмана в "Альфа-банке"
Украина арестовала активы российского миллиардера Михаила Фридмана в "Альфа-банке". Сумма арестованных активов превышает 12,4 млрд гривен. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
По ее словам, под арест попали ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с Фридманом. До этого Офис генпрокурора инициировал арест 469 млн гривен со счетов в "Альфа-банке", которые готовились к выводу в Россию.
Погода кардинально поменяется: синоптики обновили прогнозы
Погода в Украине в ближайшие дни сильно поменяется и до конца этой недели украинцев ждут перепады температуры, местами пройдут дожди и грозы. Также ожидаются очень теплые и солнечные дни.
Какая погода будет в Украине в ближайшие дни - рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.