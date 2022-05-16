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Війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області, важко поранена дитина

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Одеська область, Понеділок 16 травня 2022 10:19
Війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області, важко поранена дитина Фото: війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області (t.me/dsszzi_official)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок вранці, 16 травня, російські війська завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації по Одеській області. В результаті атаки постраждали двоє дорослих і важко поранена дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської міської ради в Telegram.

В оперативно-тактичному угрупованні "Південь" повідомили, що в результаті ракетного удару постраждав об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, а також спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група.

При цьому наголошується, що окупанти продовжують атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман, проте потрапляє в мирних жителів.

Нагадаємо, раніше в Одеській ОВА повідомили, що у регіоні зберігається висока загроза чергових російських ракетних ударів.

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