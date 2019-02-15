Мюнхенська конференція з безпеки: головне

Ілюстративне фото (twitter.com/MunSecConf)

Конференція з безпеки буде триватиме три дні

Мюнхенська конференція з безпеки стартує сьогодні, 15 лютого, і триватиме до 17 лютого. Подробиці про хід заходу - в матеріалі РБК-Україна.

Мюнхенська конференція з безпеки стартує через кілька годин

Голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер на своїй сторінці в Twitter зазначив, що захід розпочнеться вже через кілька годин.

Порошенко візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки

Президент України Петро Порошенко 15-16 лютого візьме участь у роботі Мюнхенської конференції. Зокрема, Порошенко виступить в рамках сесії на тему "Безпека в Східній Європі".

Раніше глава держави також анонсував, що на Мюнхенській конференції з безпеки він оприлюднить факти втручання Росії у вибори 2019.

"Частинe інформації про втручання Росії я оприлюдню під час Мюнхенського форуму з безпеки", - заявив Порошенко.

Теми Мюнхенській конференції з безпеки 2019

В рамках Мюнхенської конференції з безпеки в 2019 році планується обговорення питань про єдність Євросоюзу, трансатлантичну співпрацю, а також можливі наслідки нової ери конкуренції великих держав.

Зазначимо, згідно з доповіддю експертів Мюнхенській конференції з безпеки наступає нова ера конкуренції наддержав - Росії, США і Китаю. На думку експертів, на даний момент світ переживає розвал всього ліберального міжнародного порядку, що є максимальною загрозою міжнародній безпеці з часів розпаду СРСР.

"Настала нова ера масового суперництва між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією в поєднанні з певним вакуумом лідерства в так званому ліберальному світовому порядку", - заявив голова конференції Вольфганг Ішингер напередодні заходу.

Як очікується, на конференцію приїдуть експерти з усього світу, щоб обговорити майбутнє контролю над озброєннями та співробітництва у сфері оборонної політики.Також планується обговорення взаємодії між торгівлею і політикою безпеки, наслідків зміни клімату, технологічних інновацій.

Учасники конференції з безпеки в Мюнхені-2019

Як очікується, участь у Мюнхенській конференції з безпеки візьмуть понад 35 глав держав і урядів, 50 міністрів закордонних справ і 30 міністрів оборони.

Зокрема, участь у заході візьмуть канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Петро Порошенко, міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лейен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, міністр оборони Франції Флоранс Парлі, міністр оборони Канади Хардж Саджан, міністр оборони Туреччини Хулуси Акар.

Крім того, очікується велика делегація представників США. Зокрема, у конференції візьмуть участь віце-президент США Майк Пенс і міністр оборони США Патрік Шенахен, делегацію Конгресу США очолюють сенатори Ліндсі Грем, Шелдон Уайтхаус, Роджер Ф. Уикер, Джеймс Інхоф і спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Також свою участь підтвердили верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, генсек НАТО Єнс Столтенбер, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і тимчасовий глава Світового банку Крісталіна Георгієва.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відмовилися брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки.