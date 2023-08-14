Месяц без России. План Б и надежда на Эрдогана: что происходит с зерновой сделкой

Как работала зерновая сделка

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия заблокировала украинские порты на Черном море. Это привело к полной остановке морского экспорта, на который приходилась большая часть поставок зерна. По оценкам ООН, только в порту Одессы по состоянию на июль 2022-го накопилось более 20 млн тонн зерновых.

Альтернативных мощностей критически не хватало. Например, за май прошлого года наземными путями и через речные порты удалось вывезти всего 1,8 млн тонн аграрной продукции.

Украина является одним из главных поставщиков зерна. За 2021 год было продано около 50 млн тонн. Проблемы с морским экспортом привели к росту мировых цен более чем на 20% и угрожали голодом в ряде стран, в частности Северной и Восточной Африки.

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Причем Украина и Россия не подписывали никаких двусторонних документов. Обе страны отдельно договаривались с посредниками.

Фото: схема зернового коридора через Черное море (инфографика Anadolu Agency)

Первое судно с украинским зерном отправилось по безопасному маршруту 1 августа из порта Одессы. И почти на протяжении года структура экспорта была достаточно простой:

50% зерна через глубоководные порты зерновой сделки - Одесса, Черноморск и Южный

25% через порты на Дунае - Рени и Измаил

25% через западную границы с последующим транзитом в порты стран Евросоюза

Зерновой коридор длиной в 310 морских миль и шириной в 3 мили протянулся от портов Одессы, Черноморска и Южного до турецкого Стамбула. За время действия сделки по нему вывезли около 33 млн тонн продукции.

Корабли с зерном проверяли инспекторы Совместного координационного центра в Стамбуле с участием представителей Украины, России, Турции и ООН. Украинская сторона неоднократно обвиняла российских инспекторов в затягивании проверок, что приводило к большим очередям и задержке поставок. А также настаивала на расширении сделки на другие порты - Николаев и Ольвия.

Первоначально соглашение заключали на 120 дней, позже продлевали еще раз на такой же срок и дважды на 60 дней. В октябре 2022-го Россия после ударов по военным кораблям приостанавливала свое участие. Однако благодаря поддержке Турции и ООН экспорт не прекращался, и Москва спустя несколько дней вернулась в сделку.

Окончательно из Черноморской зерновой инициативы она вышла 17 июля 2023 года.

Почему Россия вышла из соглашения

Российская сторона угрожала срывом сделки почти сразу после ее старта. Согласно ее договоренностям с ООН, организация должна была помочь с российским экспортом, в том числе разблокировать экспорт аммиачных удобрений, которые Москва поставляла на Запад.

До полномасштабного вторжения примерно 70% экспорта российского аммиака обеспечивал трубопровод Тольятти-Одесса. Но с началом боевых действий Украина заблокировала и отказывалась возобновлять его работу по просьбе ООН. Осенью прошлого года президент Владимир Зеленский допускал, что труба может снова заработать, если стороны проведут обмен пленными по формуле "всех на всех".

В апреле российские угрозы стали более акцентированными. Министерство иностранных дел выдвинуло пять ключевых требований для продления сделки, которые предполагали частичную отмену санкций:

подключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование судов с российским зерном, а также отмена запрета на заход российских судов в порты ЕС

возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса

разморозка зарубежных активов и счетов компаний из России, связанных с производством и доставкой продовольствия и удобрений

Фото: президент России Владимир Путин требует снять санкции в обмен на возобновление зерновой сделки (Getty Images)

По данным Reuters, в мае Украина якобы была готова разблокировать трубу Тольятти-Одесса в обмен на расширение зерновой сделки на другие порты. В итоге 17-го числа соглашение продлили на 60 дней, то есть до 17 июля.

За несколько дней до истечения срока генсек ООН Антониу Гутерреш предлагал России не выходить из соглашения в обмен на подключение Россельхозбанка к SWIFT. Однако на фоне новой атаки на Крымский мост Москва отказалась продлевать участие.

С 18 июля российская сторона официально вышла из сделки, отозвала своих инспекторов из Совместного центра в Стамбуле, а также гарантии безопасности для гражданских судов в Черном море.

После этого возобновились систематические удары по портам, портовой и зерновой инфраструктуре юга Украины. В частности, в ночь на 19 июля россияне нанесли комбинированные удары по портам Одессы и Черноморска, затем атаковали дунайские порты в Рени и Измаиле. Как цинично заявил представитель миссии РФ в ООН Дмитрий Полянский, ракеты и дроны били по портам якобы из-за того, что там хранились вооружения.

Тогда же российский президент Владимир Путин повторил, что его страна вернется в сделку после того, как будут выполнены все вышеуказанные условия. По его мнению, черноморская инициатива "потеряла всякий смысл", так как РФ готова заместить украинское зерно на мировом рынке.

"Он (Путин - ред.) - действительно неадекватный человек. Со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на таких вот блокировках (зернового коридора, - ред.). Очень прагматический круг людей, который в этом живет, и пока идет война, они зарабатывают большие деньги", - говорил украинский президент Владимир Зеленский, критикуя слабую мировую реакцию на срыв соглашения.

Эскалация на море: обмен угрозами и реальные инциденты

Через несколько дней после выхода из соглашения министерство обороны России объявило, что идущие в порты Украины корабли будут рассматриваться "как потенциальные перевозчики военных грузов". И, соответственно, страны, которые направляют такие суда, - вовлеченными в войну на стороне Украины.

Украинская сторона ввела зеркальные меры. И с 21 июля все корабли, которые следуют в направлении российских портов и портов на оккупированных территория, также рассматриваются как перевозящие военные грузы. Кроме того, Киев запретил судоходство в северо-восточной части Черного моря и районе Керченского пролива. А 5 августа объявил военную угрозу для портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

До этого морские дроны атаковали большой десантный корабль "Оленегорский горняк" возле Новороссийска и танкер SIG в районе Керченского пролива. Что касается последнего, то источники РБК-Украина подтвердили, что это была спецоперация СБУ и Военно-морских сил.

По данным британской разведки, эти атаки показывают, что Украина нащупала слабое звено России в военной логистике по Черному морю. Как отмечало издание Financial Times, поражение корабля возле Новороссийская впервые поставило инфраструктуру экспорта нефти под угрозу. А Reuters пишет о больших проблемах России с вывозом зерна, поскольку военные действия уже ведутся в непосредственной близости от ее маршрутов. Очевидно в связи с тем, что боевые возможности Украины выросли по сравнению с тем, что было годом ранее.

Очередной виток эскалации произошел вчера, 13 августа, когда Россия воплотила свои угрозы. Утром около 06:40 в юго-западной части Черного моря было остановлено грузовое судно Sukru Okan под флагом Палау, которое направлялось в порт Измаила. Причем останавливали его со стрельбой. Для осмотра поднимали вертолет, группа российских проверила сухогруз, после чего он сменил пункт назначения на румынский порт Сулина.

Фото: российский флот остановил судно Sukru Okan (marinetraffic.com)

По заявлению министерства обороны Турции, судно направлялось в Румынию, и официальные лица расследуют инцидент. В Офисе президента Украины назвали остановку со стрельбой актом пиратства, а вице-премьер и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков призвал ООН жестко отреагировать на действия РФ.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк обратила внимание на то, что кроме российских источников никто официально не комментировал остановку гражданского судна. Поэтому такая демонстрация агрессии может быть элементом гибридной войны.

Сегодня с официальным заявлением выступил МИД Украины.

"ВМС РФ грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права. Такие действия стали очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореходства в Черном море", - говорится в нем.

МИД подчеркивает, что Россия должны быть лишена возможности блокировать международные маршруты в Черном море.

Украинский план Б

В ответ на выход России из зерновой сделки Украина направила ООН и Турции предложение продолжить ее в трехстороннем формате. Как заявил Владимир Зеленский, украинская часть остается в силе и для ее реализации необходимо давление на РФ.

Как вариант - вывоз зерна может продолжиться под страховые гарантии Украины. В частности, создан специальный фонд на 20 млрд гривен. Как объяснял премьер Денис Шмыгаль, ранее за бюджетные средства были застрахованы судна, следующие в порты Рени и Измаила, и аналогичный шаг могут реализовать в рамках черноморской инициативы.

Еще 19 июля Зеленский говорил о разработке детального плана для возобновления морского экспорта. По его мнению, для безопасности перевозок могли бы применяться военные конвои. Однако, как писал Bloomberg, турецкий флот вряд ли согласится сопровождать корабли с зерном.

Первым об альтернативных маршрутах сообщило издание The Guardian со ссылкой на письмо Украины Международной организации судоходства ООН. Согласно нему, на временной основе будут установлены маршруты через территориальные воды Румынии, то есть ближе к побережью.

Фото: корабли будут идти ближе к побережью Румынии (Getty Images)

Коридоры для гражданских судов были открыты 10 августа, но с оговоркой.

"На протяженности всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации", - говорилось в сообщении Военно-морских сил.

В первую очередь маршруты предназначены для выхода кораблей, которые застряли в портах Одесса, Черноморск и Южный. А к проходу будут допускаться корабли, владельцы или капитаны которых согласны на риск.

"Коридор будет прозрачным, мы поставим камеры на корабли и будет трансляция, чтобы показать, что это чисто гуманитарная миссия и не имеет военной цели", - говорил спикер командования ВМС Олег Чалык.

А 12 августа стало известно о начале регистрации торговых судов, готовых воспользоваться гуманитарными коридорами. По словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, проход кораблей будет осуществляться под наблюдением украинских военных. Он также из соображений безопасности не раскрыл детали о количестве судов, которые прошли регистрацию. И добавил, что пока не известно, сколько будут действовать такие маршруты.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что ради зернового экспорта Украина готова идти на любые риски. Начальник военной разведки Кирилл Буданов говорил, что поставки продолжатся, нравится это России или нет. А советник главы ОП Михаил Подоляк намекал, что в случае атаки на гражданские суда Черноморский флот РФ будет уничтожен.

Отметим, после 17 июля гражданское судоходство в украинской акватории фактически парализовано. По данным OSINT-аналитиков, с того времени единственным судном, пересекшим море прямым курсом и доплывшим до Украины, стал израильский сухогруз Ams1. На данный момент он находится возле Измаила.

План Эрдогана

Тем не менее еще есть надежда на полноценное возобновление зерновой сделки. И связана она с позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Еще в середине июля он называл сделку исторической и пообещал, что обсудит ее продление на августовской встрече с Путиным.

"Думаю, не будет преувеличением сказать, что президент Эрдоган, пожалуй, единственный человек в мире, который может убедить Путина вернуться к черноморской зерновой инициативе… Мы знаем, что турецкая дипломатия сотрудничает с российской", - говорил на днях Дмитрий Кулеба.

Фото: президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана называют единственным, кто может повлиять на Путина (Getty Images)

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что заинтересован в возрождении сделки в расширенном масштабе. После телефонного разговора с российским президентом он отметил, что контакты для перезапуска инициативы с большим охватом продолжаются. И судя по всему, речь идет о том, чтобы заложить позитив от зернового соглашения в основу прекращения огня между Россией и Украиной.

"К сожалению, ранее принцип лояльности не соблюдался. Не было предпринято никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем и постоянный мир", - добавил он, явно намекая на то, что ООН не выполнила часть своей сделки с Россией.

Ситуацию может переломить личная встреча Путина и Эрдогана. Согласно последним данным, визит российского диктатора в Анкару планируется на ближайшие дни. И, как пишет Milliyet, Анкара в преддверии визита активизировала дипломатическую работу по возобновлению зерновой сделки.

Но очевидно, что Украине следует сосредоточиться на том, как обеспечить работу альтернативных маршрутов, и не сильно рассчитывать на Эрдогана. По крайней мере после того, как еще за три дня до демарша России он говорил о согласии Путина продлить участие в сделке.