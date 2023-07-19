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Украина создает временный маршрут для экспорта зерна по Черному морю, - СМИ

Новина українською →
Среда 19 июля 2023 16:44
Украина создает временный маршрут для экспорта зерна по Черному морю, - СМИ Фото: Украина создает временный маршрут для экспорта зерна по Черному морю (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина решила создать временный маршрут для того, чтобы продолжить экспорт продовольствия по Черному морю после выходе России из "зерновой сделки".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом сказано в официальном письме Украины для Международной организации судоходства ООН.

По данным издания, в письме сказано, что Украина "приняла решение установить на временной основе рекомендованный морской маршрут".

"Его цель - способствовать разблокированию международного судоходства в северо-западной части Черного моря", - отмечается в письме.

При этом уточняется, что маршрут будет проходить через территориальные воды и исключительную морскую экономическую зону Румынии.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, последние несколько месяцев Россия продолжала блокировать действие "зерновой сделки", в рамках которой у Украины была возможность экспортировать свое продовольствие по Черному морю.

Действие договоренностей завершалось 17 июля, и Россия в тот же день заявила, что не будет продлевать "зерновую сделку". Чиновники страны-агрессора пожаловались, что условия их страны якобы не выполняют.

Позже президент Украины Владимир Зеленский официально предложил Турции и ООН продлить действие Черноморского соглашения без участия РФ.

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