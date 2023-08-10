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Эрдоган может вернуть "зерновое соглашение", однако Украина ищет альтернативу, - Кулеба

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Четверг 10 августа 2023 11:25
Эрдоган может вернуть "зерновое соглашение", однако Украина ищет альтернативу, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен вернуть "зерновое соглашение", однако Украина в это время ищет альтернативные пути экспорта.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Corriere della Sera.

"Да, я думаю, что он (президент Эрдоган, - ред.) может (вернуть "зерновое соглашение, - ред.). Мы знаем, что турецкая дипломатия сотрудничает с русским. Между тем, мы строим альтернативные пути экспорта пшеницы и других продуктов, не идя через Черное море", - отметил Кулеба, отвечая на вопрос, способен ли Эрдоган вернуть соглашение о пшенице.

Зерновое соглашение. Что этому предшествовало?

Недавно страна-террорист Россия заявила о "приостановлении" своего участия в "зерновом соглашении" из-за якобы невыполнения ее условий. После этого экспорт украинского зерна Черным морем был прекращен, а президент Владимир Зеленский выразил готовность продлить соглашение в трехстороннем формате.

В частности, после выхода из соглашения Россия прибегла к ударам по черноморским портам, а Украина благодаря морским дронам атаковали российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска и нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.

Тем временем Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе". В частности, он призвал Запад помочь превратить эту инициативу в основу прекращения огня между Россией и Украиной.

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