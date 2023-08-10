Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов

Украина открыла в Черном море коридоры для гражданских торговых судов. Однако военные предупреждают об угрозе со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на Военно-морские силы ВСУ.

"Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее эти маршруты были предложены Украиной для Международной морской организации. Совет IMO признал право Украины на свободное торговое судоходство. Также IМО призвала Россию соблюдать международные конвенции и не угрожать судоходству в Черном море.

Указанные маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

К проходу допускается суда, владельцы или капитаны которых официально согласились плавать в текущих условиях.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения ее требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Последнее судно с украинской продукцией вышло из порта Одессы 16 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Правительство отметило, что Украина планирует страховать суда, которые будут идти "зерновым коридором".

После выхода из "зернового соглашения" Россия пригрозила, что будет топить корабли, идущие в украинские порты. Минобороны Украины ответило тем самым и предупредило, что все корабли, идущие в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

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