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Украина планирует страховать суда, которые будут идти по "зерновому коридору", - Шмыгаль

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Четверг 03 августа 2023 14:34
Украина планирует страховать суда, которые будут идти по "зерновому коридору", - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина может начать страховать за счет собственного бюджета суда, которые будут идти по "зерновому коридору".

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

По словам Шмыгаля, Украина уже застраховала суда, осуществляющие экспорт и импорт товаров через дунайские порты. Аналогичный шаг могут принять и по "зерновому коридору".

"Сейчас мы в правительстве обсуждаем и, убежден, примем решение о страховании судов и соответствующих компаний, которые будут идти по "зерновому коридору", - отметил премьер.

Вместе с тем он отметил, что риски по Черному морю очевидны, поскольку, если россияне все же решат затопить торговое судно, это "колоссально усложнит нашу работу с партнерами по "зерновому коридору".

"Поэтому, конечно, нужна поддержка партнеров, чтобы этого не произошло. Но со своей стороны мы такие риски страхуем за счет нашего бюджета", - добавил премьер.

Зерновое соглашение

17 июля страна-террорист заявила о прекращении "зерновой сделки". Украина, со своей стороны, потеряла возможность экспортировать агропродукцию по морскому коридору, который был организован в рамках вышеупомянутого соглашения.

В частности, в Киеве заявили о рассмотрении транспортировки зерна через территориальные воды Румынии и Болгарии. На это в РФ сразу пригрозили, что будут считать вовлеченными в войну те страны, суда которых будут направляться к черноморским портам Украины. Министерство обороны Украины пригрозило аналогичным шагом.

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