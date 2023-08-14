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Угроза безопасности в Черном море. МИД осуждает провокацию России в отношении турецкого судна

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Понедельник 14 августа 2023 12:42
Угроза безопасности в Черном море. МИД осуждает провокацию России в отношении турецкого судна Иллюстративное фото: МИД осуждает провокацию России относительно турецкого судна (facebook.com/mod mil ukr)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает провокационные действия России по турецкому сухогрузу "Сукру Окан", который направлялся в порт Измаила 13 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

"ВМС РФ грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права. Такие действия стали очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореходства в Черном море", - говорится в заявлении ведомства.

МИД выражает поддержку и солидарность с Турцией как стратегическим партнером и призывает международное сообщество принять решительные меры для предотвращения действий России, препятствующих мирному прохождению судов в Черном море.

В министерстве подчеркивают, что Россия должна быть лишена возможности блокировать международные маршруты в Черном море, в том числе в украинские морские порты.

Таким образом, Украина призывает союзников повысить усилия по сохранению функционирования "зерновой инициативы", которая играет ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Что этому предшествовало

13 августа Минобороны РФ заявило, что остановило в Черном море иностранное судно, которое шло в порт Измаила в Одесской области.

В РФ заявляют, что якобы один из ее военных кораблей произвел "предупредительные выстрелы" по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.

В то же время, InformNapalm сообщило, что моряки "Сукра Окан"не подчинились требованиям россиян застопорить ход, а просто временно изменили курс в направлении берега, территориальных вод Турции.

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