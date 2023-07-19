"Зерновая сделка": Турция вряд ли станет сопровождать суда, как просит Украина, - Bloomberg

Турция вряд ли согласится сопровождать суда с украинским продовольствием в рамках "зерновой инициативы" после выхода России из соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

После того, как Россия вышла из "зернового соглашения", она отозвала гарантии безопасности судоходства.

Совместный управляющий директор греческой компании Doric Shipbrokers SA Василис Муис, которая ранее отправляла суда через "зерновой коридор", считает, что "ни один здравомыслящий владелец не обратится туда без страхования".

Генеральный директор HarvEast Holding Дмитрий Скорняков считает, что главной задачей для Украины сейчас является поддержка Турции. Он предположил, что военное сопровождение со стороны Турции может быть использовано для судов, которые заходят и выходят из украинских портов.

При этом чиновник, знакомый с этим вопросом, в комментарии изданию отметил, что это был бы очень рискованный шаг для Турции, и страна вряд ли примет в этом участие. Он добавил, что Турция не будет рисковать своими кораблями, чтобы помочь судам из Украины, и вместо этого она сосредоточена на перезапуске соглашения с участием России.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля Россия заявила, что выходит из "зерновой инициативы" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом отметим, что страна-агрессор и так несколько месяцев не обеспечивала стабильную работу "зернового коридора". Россия блокировала проверки кораблей и обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.

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