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Зеленский назвал условия транзита российского аммиака через Украину

Новина українською →
Украина, Четверг 17 ноября 2022 17:21
Зеленский назвал условия транзита российского аммиака через Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых можно обсуждать восстановление транзита российского аммиака через территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на конференции Bloomberg New Economy Forum.

Украина может возобновить транзит российского аммиака только после того, как состоится обмен пленными по формуле "всех на всех", заявил Зеленский.

"Об экспорте аммиака. Мы можем договориться, только если будет реализован обмен "всех на всех". Мы не хотим осуществлять торговлю с Россией, помогать им, они - наш враг. Я сказал, что мы можем согласиться, только если они обменяют всех наших пленных на своих пленных", - сказал президент.

Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" через свою территорию Украина остановила еще 24 февраля. Оператором украинской части этого трубопровода, протяженность которой составляет 1,018 тысячи километров, является госпредприятие "Укрхимтрансаммиак". Непосредственно поставкой российского аммиака на экспорт после доставки по трубопроводу занимался государственный Одесский припортовый завод.

Напомним, что Зеленский говорил о возможности возобновления транзита аммиака через Украину еще в сентябре. Однако днями Запад предложил РФ поставлять аммиак через Украину в обмен на продление "зернового соглашения".

Недавно президент Украины заявил, что российский капитал не будет больше влиять на Украину после войны.

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Владимир Зеленский
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