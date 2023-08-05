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Украина объявила о военной угрозе в российских портах в Черном море

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Украина, Суббота 05 августа 2023 13:19
Украина объявила о военной угрозе в российских портах в Черном море Фото: Украина объявила о военной угрозе в российских портах в Черном море (Getty Imagеs)
Автор: Наталья Юрченко

Украина объявила о военной угрозе судоходству в акватории шести российских портов. Они находятся в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Государственной службы морского и речного транспорта.

Предупреждение опубликовано в пятницу, 4 августа, на основании данных Военно-морских сил ВСУ. Оно действует до последующей отмены.

"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что указанные порты находятся в Черном море.

Украина объявила о военной угрозе в российских портах в Черном море

Предупреждение Украины

После выхода РФ из "зернового соглашения" Минобороны Украины предупредило, что все корабли, идущие в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Украинские военные намекнули, что Силы обороны обладают необходимыми средствами для отражения российской агрессии на море.

Атаки на корабле РФ

Вчера в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ дронами был атакован крупный десантный корабль "Оленегорский горняк". СБУ подтвердила, что провела спецоперацию. По данным ГУР Минобороны, россияне в ближайшее время не смогут отремонтировать этот корабль.

Кроме того, сегодня ночью дроны атаковали нефтяной танкер РФ SIG. Спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС Украины.

В момент атаки танкер был загружен топливом. По информации российских СМИ, после удара дрон оставил на танкере двухметровую пробоину.

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