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Буданов о вывозе украинского зерна: мы будем экспортировать, нравится это России или нет

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Киев, Воскресенье 06 августа 2023 08:50
Буданов о вывозе украинского зерна: мы будем экспортировать, нравится это России или нет Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина продолжит экспорт зерна, нравится это России или нет. Соответствующие меры уже принимаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью болгарскому bTV.

"Атаки на портовую инфраструктуру и зернохранилища Украины - это еще одно свидетельство российского преступления против человечности. Из-за того, что мы сократили экспорт зерна, страдают в основном необеспеченные страны, в продовольственном смысле зависящие от Украины - в основном, это страны Азии и Африки" , - отметил он.

По словам разведчика, Украина уже принимает меры для возобновления объемов экспорта продукции. В частности, в районах, расположенных на берегу моря.

При этом Буданов подчеркнул, что Украина будет вывозить зерно и другую продукцию, несмотря на попытки РФ.

"Мы снова начнем экспортировать зерно, нравится это России или нет. Весь мир не должен быть заложником действий одной страны-террориста", - добавил руководитель ГУР.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения ее требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Позже диктатора Путин попытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно. Страны Африки призвали диктатора возобновить действие "зернового коридора".

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зерновой коридор ГУР Главное управление разведки Кирилл Буданов
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