Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели

Главное:

Киев получил от США проект мирного плана.

Украинская делегация провела с США первый раунд переговоров в Женеве 23 ноября.

Вашингтон и Киев подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Спорные пункты (численность ВСУ, ЗАЭС, обмен пленными) будут скорректированы.

Вопросы территорий и невступления в НАТО вынесены на уровень президентов.

Европа подготовила свои контрпредложения.

Зеленский заявил, что команда Трампа "услышала" Киев, дипломатия активизирована.

Дипломатия продолжается, переговоры будут продолжены.

Окончательное решение по мирному плану будут принимать президенты США и Украины.

Трамп и Зеленский могут встретиться на этой или следующей неделе. Дата будет зависеть от дальнейших договоренностей.

Встреча США-Украина в Женеве

Украина и США обнародовали совместное заявление по результатам двусторонних переговоров в Женеве 23 ноября по достижению мира. Стороны заявили, что подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Во встречах приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, министр армии США Дэн Дрисколл (на днях посетил Киев), советник и зять Трампа Джаред Кушнер. Украину представляла делегация под руководством главы ОП Андрея Ермака.

В совместном заявлении отмечается, что консультации были "крайне продуктивными". Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир.

Киев и Вашингтон договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями. Они также будут поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами в ходе дальнейшего продвижения процесса.

После завершения раунда переговоров Белый дом заявил, что украинская делегация положительно оценила изменения, внесенные в план на основе ее замечаний.

Окончательные решения по этому рамочному документу будут принимать президенты Украины и США, что подчеркнули Ермак и Рубио.

Переговоры вышли на "самый продуктивный этап"

Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам переговоров заявил, что воскресенье стало "самым продуктивным днем" за все время сотрудничества по миру, хотя признал, что "работа еще продолжается". В то же время он отметил, что стороны значительно сократили перечень нерешенных вопросов.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, который входит в состав участников украинской делегации, отметил, что обновленный план учитывает большинство приоритетов Киева.

По оценке американской стороны, предложенный ими документ способен "активизировать дипломатический процесс".

Сам президент США Дональд Трамп, который изначально установил дедлайн - достичь договоренности с Украиной ко Дню благодарения (27 ноября), теперь смягчил его. Он охарактеризовал этот срок как "гибкий" и заявил в субботу, что этот план "не является окончательным" предложением.

"Штаты отказались от жесткого дедлайна и теперь сроки будут гибкими",- подтвердил Рубио. Он отметил, что конечный срок для подписания мирного соглашения Украиной, установленный президентом США, может быть перенесен.

По данным источников издания The Economist, срок для принятия Украиной мирного плана, может быть продлен еще на одну неделю.

Напомним, по данным Reuters, администрация Трампа угрожает прекратить предоставление разведывательных данных и продажу оружия для Украины, если Киев не подпишет предложенное США мирное соглашение.

Что удалось согласовать в Женеве

Ни Рубио, ни Белый дом, ни ОП официально не предоставили подробностей относительно любого прогресса, достигнутого в переговорах в Женеве.

Впрочем, по информации источников РБК-Украина, сторонам удалось согласовать большинство норм плана США, а значительную часть из спорных - скорректировать. Среди них - вопрос численности ВСУ, по ЗАЭС, по формату обмена пленными и возвращения осужденных.

Зато пункты, касающиеся территорий и закрепления невступления Украины в НАТО в Конституции, по данным РБК-Украина, делегации договорились "вынести за скобки" - они должны быть обсуждены и согласованы на уровне президентов - Зеленского и Трампа.

Их встреча может состояться уже на этой или на следующей неделе, хотя конкретной договоренности относительно даты в Женеве не было согласовано.

По данным CBS News, обсуждается возможный визит Зеленского в США, а сама дата будет зависеть от переговоров.

Между тем Bloomberg со ссылкой на источники написало, что США якобы попросили Украину подтвердить, что она внесла свой вклад в предложения после того, как стало понятно, что Москва сделала значительный вклад в этот план.

Что предложила Украина

Украинская сторона, как известно, имеет встречные предложения для американской стороны. Два источника Axios, знакомые с переговорами в Женеве, сообщили, что оптимистичные заявления Рубио и Ермака прозвучали через несколько часов после напряженной встречи в воскресенье.

Мол, во время встречи американская сторона обвинила украинцев в "утечке негативных деталей" плана в американскую прессу.

Украинская делегация якобы согласилась опубликовать положительное заявление одного из своих переговорщиков, чтобы прояснить ситуацию, добавил источник.

Позже в тот же день украинская сторона представила встречное предложение с просьбой внести изменения в план Трампа, добавляет Axios.

Взамен США выразили готовность внести некоторые изменения на основе украинского контрпредложения.

Суть плана США и какие контрпредложения Европы

По первоначальному варианту 28-пунктного "мирного плана", над которым в течение последнего месяца "тихо работали" Уиткофф и Рубио со спецпосланником главы Кремля Кириллом Дмитриевым, Украина в частности должна была бы:

уменьшить численность ВСУ до 600 тысяч,

отказаться от Донбасса,

согласиться никогда не вступать в НАТО,

принять полную амнистию для россиян, которых подозревают в военных преступлениях.

Полный текст этого "мирного плана" можно прочитать в отдельном материале.

Как узнало РБК-Украина от источников, этот комплексный документ из 28 пунктов, не является финальным документом, но был передан на прошлой неделе американской делегацией украинской стороне для обсуждения.

Впрочем, есть другой, дополнительный документ - под названием "Рамочное соглашение по гарантиям безопасности для Украины", которое, как указано в его тексте, создано "по модели принципов статьи 5 НАТО". По информации РБК-Украина, это рамочное соглашение содержит три пункта:

Президент США может применить военные силы, разведку, логистическую поддержку, экономические и дипломатические меры и другие действия, которые сочтет целесообразными.

НАТО, а также Франция, Великобритания, Германия, Польша и Финляндия обязуются действовать согласованно с США в случае агрессии против Украины.

Рамочное соглашение рассчитано на 10 лет с возможностью продления.

Зато, как писали западные СМИ, европейские союзники подготовили встречное свое предложение, в котором отклоняют несколько из условий плана США. Как пишет The Telegraph, эти предложения содержат ограничения численности ВСУ в 800 тысяч человек в "мирное время", а решение о вступлении Украины в НАТО должно зависеть от консенсуса членов блока. Среди прочего:

Украина получает "финансовую компенсацию", в частности за счет российских активов, которые останутся замороженными, пока Москва не возместит нанесенный Украине ущерб;

Киев обещает не возвращать оккупированные территории военными средствами;

Переговоры о территориальных вопросах начнутся с "линии соприкосновения";

Украина проведет выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения;

Украина получит гарантии безопасности от США, аналогичные статье 5 НАТО.

Зеленский: "команда Трампа начала нас слышать"

Вчера вечером по итогам американо-украинских переговоров президент Владимир Зеленский в видеообращении сообщил - есть сигналы того, что администрация президента США Дональда Трампа слышит позицию Украины, а дипломатия получила новый импульс.

"Дипломатия активизирована, это хорошо. Мы рассчитываем, что результатом будут правильные шаги. Первый приоритет - это надежный мир, гарантированная безопасность, уважение к нашим людям, уважение к каждому, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что сегодня будет не менее активный дипломатический день.

В то же время Трамп на фоне переговоров в Женеве резко высказался в адрес украинской власти, назвав ее "неблагодарной" и которое возложил ответственность за войну на своего предшественника Джо Байдена.

На данное заявление отреагировал украинский лидер подчеркнув, что Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, "начиная с "Джавелинов", спасает жизни украинцев".