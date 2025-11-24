Мирний план США для України: що змінилось після Женеви та які очікування від цього тижня

Головне:

Київ отримав від США проєкт мирного плану.

Українська делегація провела зі США перший раунд переговорів у Женеві 23 листопада.

Вашингтон і Київ підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Спірні пункти (чисельність ЗСУ, ЗАЕС, обмін полоненими) будуть скориговані.

Питання територій і невступу до НАТО винесені на рівень президентів.

Європа підготувала свої контрпропозиції.

Зеленський заявив, що команда Трампа "почула" Київ, дипломатія активізована.

Дипломатія триває, переговори будуть продовжені.

Остаточне рішення щодо мирного плану ухвалюватимуть президенти США і України.

Трамп і Зеленський можуть зустрітися на цьому або наступному тижні. Дата залежатиме від подальших домовленостей.

Зустріч США-Україна в Женеві

Україна та США оприлюднили спільну заяву за результатами двосторонніх перемовин у Женеві 23 листопада щодо досягнення миру. Сторони заявили, що підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

У зустрічах взяли участь держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, міністр армії США Ден Дрісколл (днями відвідав Київ), радник та зять Трампа Джаред Кушнер. Україну представляла делегація під керівництвом голови ОП Андрія Єрмака.

У спільній заяві зазначається, що консультації були "вкрай продуктивними". Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України та забезпечувати стійкий і справедливий мир.

Київ та Вашингтон домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісний контакт із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу.

Після завершення раунду переговорів Білий дім заявив, що українська делегація позитивно оцінила зміни, внесені до плану на основі її зауважень.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та США. Про що наголосили Єрмак і Рубіо.

Переговори вийшли на "найпродуктивніший етап"

Державний секретар США Марко Рубіо за підсумками перемовин заявив, що неділя стала "найпродуктивнішим днем" за весь час співпраці щодо миру, хоча визнав, що "робота ще триває". Водночас він зауважив, що сторони значно скоротили перелік невирішених питань.

Секретар РНБО України Рустем Умеров, який є серед учасників української делегації, відзначив, що оновлений план враховує більшість пріоритетів Києва.

За оцінкою американської сторони, запропонований ними документ здатен "активізувати дипломатичний процес".

Сам президент США Дональд Трамп, який спочатку встановив дедлайн - досягти домовленості з Україною до Дня подяки (27 листопада), тепер пом'якшив його. Він схарактеризував цей термін як "гнучкий" і заявив у суботу, що цей план "не є остаточною" пропозицією.

"Штати відмовилися від жорсткого дедлайну і тепер терміни будуть гнучкими", - підтвердив Рубіо. Він зазначив, що кінцевий термін для підписання мирної угоди Україною, встановлений президентом США, може бути перенесений.

За даними джерел видання The Economist, термін для ухвалення Україною мирного плану, може бути продовжено ще на один тиждень.

Нагадаємо, за даними Reuters, адміністрація Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Що вдалось погодити в Женеві

Ані, Рубіо, ані Білий дім, ані ОП офіційно не надали подробиць щодо будь-якого прогресу, досягнутого в переговорах в Женеві.

Втім, за інформацією джерел РБК-Україна, сторонам вдалось погодити більшість норм плану США, а значну частину зі спірних - скорегувати. Серед них - питання чисельності ЗСУ, щодо ЗАЕС, щодо формату обміну полоненими та повернення засуджених.

Натомість пункти, що стосуються територій та закріплення невступу України до НАТО у Конституції, за даними РБК-Україна, делегації домовились "винести за дужки" - вони мають бути обговорені та узгоджені на рівні президентів - Зеленського і Трампа.

Їхня зустріч може відбутися вже цього чи наступного тижня, хоча конкретної домовленості щодо дати у Женеві не було узгоджено.

За даними CBS News, обговорюється можливий візит Зеленського до США, а сама дата залежатиме від переговорів.

Тим часом Bloomberg з посиланням на джерела написало, що США буцімто попросили Україну підтвердити, що вона внесла свій внесок у пропозиції після того, як стало зрозуміло, що Москва зробила значний внесок у цей план.

Що запропонувала Україна

Українська сторона, які відомо, має зустрічні пропозиції для американської сторони. Два джерела Axios, обізнані з переговорами в Женеві, повідомили, що оптимістичні заяви Рубіо та Єрмака пролунали через кілька годин після напруженої зустрічі в неділю.

Мовляв, під час зустрічі американська сторона звинуватила українців у "витоку негативних деталей" плану в американську пресу.

Українська делегація нібито погодилася опублікувати позитивну заяву одного зі своїх переговірників, щоб прояснити ситуацію, додало джерело.

Пізніше того ж дня українська сторона представила зустрічну пропозицію з проханням внести зміни до плану Трампа, додає Axios.

Натомість США висловили готовність внести деякі зміни на основі української контрпропозиції.

Суть плану США і які контрпропозиції Європи

За початковим варіантом 28-пунктного "мирного плану", над яким протягом останнього місяця "тихо працювали" Віткофф і Рубіо зі спецпосланцем глави Кремля Кирилом Дмитрієвим, Україна зокрема мала б:

зменшити чисельність ЗСУ до 600 тисяч,

відмовитися від Донбасу,

погодитися ніколи не вступати до НАТО,

прийняти повну амністію для росіян, яких підозрюють у воєнних злочинах.

Повний текст цього "мирного плану" можна прочитати в окремому матеріалі.

Як дізналося РБК-Україна від джерел, цей комплексний документ з 28 пунктів, не є фінальним документом, але був переданий минулого тижня американською делегацією українській стороні для обговорення.

Втім, є інший, додатковий документ - під назвою "Рамкова угода щодо гарантій безпеки для України", яка, як зазначено у її тексті, створена "за моделлю принципів статті 5 НАТО". За інформацією РБК-Україна, ця рамкова угода містить три пункти:

Президент США може застосувати військові сили, розвідку, логістичну підтримку, економічні та дипломатичні заходи й інші дії, які вважатиме доцільними.

НАТО, а також Франція, Британія, Німеччина, Польща та Фінляндія зобов’язуються діяти узгоджено зі США у разі агресії проти України.

Рамкова угода розрахована на 10 років із можливістю продовження.

Натомість, як писали західні ЗМІ, європейські союзники підготували зустрічну свою пропозицію, в якій відхиляють кілька з умов плану США. Як пише The Telegraph, ці пропозиції містять обмеження чисельності ЗСУ у 800 тисяч людей у "мирний час", а рішення про вступ України до НАТО має залежати від консенсусу членів блоку. Серед іншого:

Україна отримує "фінансову компенсацію", зокрема за рахунок російських активів, які залишаться замороженими, доки Москва не відшкодує завдані Україні збитки;

Київ обіцяє не повертати окуповані території військовими засобами;

Переговори про територіальні питання почнуться з "лінії зіткнення";

Україна проведе вибори якомога швидше після підписання мирної угоди;

Україна отримає гарантії безпеки від США, аналогічні статті 5 НАТО.

Зеленський: "команда Трампа почала нас чути"

Вчора ввечері за підсумками американсько-українських перемовин президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив - є сигнали того, що адміністрація президента США Дональда Трампа чує позицію України, а дипломатія отримала новий імпульс.

"Дипломатія активізована, це добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет - це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що сьогодні буде не менш активний дипломатичний день.

Водночас Трамп на тлі перемовин у Женеві різко висловився на адресу української влади, назвавши її "невдячною" та котре поклав відповідальність за війну на свого попередника Джо Байдена.

На дану заяву відреагував український лідер наголосивши, що Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка, "починаючи з "Джавелінів", рятує життя українців".