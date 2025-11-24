Россия согласится только на план, означающий капитуляцию Украины, - ISW

Кремлевские чиновники и российские провоенные блогеры системно отвергают 28-пунктный "мирный план" США с момента его появления в западных СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Позиция Кремля и заявления Сергея Рябкова

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 22 ноября заявил, что Кремль не может отступить от требований диктатора Владимира Путина, озвученных на саммите на Аляске в августе 2025 года.

Он также подтвердил стремление России якобы устранить "коренные причины" войны. К ним Рябков отнес расширение НАТО, размещение вооружений в Восточной Европе и якобы дискриминацию русского языка, русского народа и Русской православной церкви в Украине.

Такие тезисы согласуются с позицией других высокопоставленных российских чиновников.

Рябков также отметил, что Россия продолжит действовать в соответствии со своими "национальными интересами", несмотря на санкции, что свидетельствует о готовности Кремля поддерживать военные действия в Украине даже в условиях дальнейшего экономического давления.

По оценкам ISW, Путин во время саммита на Аляске также показал, что его взгляды на суверенитет Украины остаются неизменными с 2021 года, а интереса к серьезным мирным переговорам Москва не демонстрирует.

Критика мирного плана США со стороны российских чиновников

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам обороны Алексей Журавлев заявил, что предложенный США мирный план якобы сохраняет "угрозу на российской границе", имея в виду существование Украины и общую границу России с Польшей и странами Балтии.

Он утверждает, что к плану следует относиться с "чрезвычайной осторожностью" и рассматривать его лишь как "отправную точку".

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также раскритиковал возможность передачи Украине ракет дальнего действия, в частности "Томагавков", заявив, что это противоречит заявленной Москвой цели "демилитаризации".

Российские медиа подали его заявления как "предупреждение", почему мирные предложения Запада якобы "неприемлемы".

Реакция союзных режимов и пропагандистов

К критике присоединился и представитель Палаты представителей Нацсобрания Беларуси и известный пропагандист Вадим Гигин.

Он заявил на российском телевидении, что Россия "не может согласиться" на план США из-за "взаимного недоверия" между Москвой и Вашингтоном и отсутствия действенного механизма для реализации соглашения.

Позиция ультранационалистов и милблогеров

Ультранационалисты и провоенные российские милблогеры также продолжают настаивать на отказе от любого мирного плана.

Один из приближенных к Кремлю блогеров заявил, что план может ограничить возможности России захватить больше украинских территорий, а заявления Путина от 21 ноября он расценил как сигнал продолжать войну, пока есть возможность продвижения.

Другой милблогер отметил, что цели России выходят за пределы Донбасса и охватывают все территории, которые Кремль объявил "аннексированными" в 2022 году, включая Запорожскую и Херсонскую области.

Он также намекнул, что Россия стремится создать "демилитаризованную зону" вплоть до польской границы, что демонстрирует максималистские территориальные претензии.

По данным ISW, кремлевские чиновники и провоенные блогеры системно отвергают 28-пунктный план США с момента его появления в западных СМИ 20 ноября.

Аналитики оценивают, что Россия вряд ли примет любой мирный план, который не предусматривает фактической капитуляции Украины, а Украина и Запад взамен могут использовать ряд слабых мест России для давления на Кремль.