Трамп на фоне встречи в Женеве устроил истерику из-за якобы "неблагодарности" Украины

США, Воскресенье 23 ноября 2025 16:58
Трамп на фоне встречи в Женеве устроил истерику из-за якобы "неблагодарности" Украины Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп на фоне встречи представителей США и Украины в Женеве раскритиковал украинскую власть за якобы "неблагодарность". Также он снова пожаловался, что якобы "унаследовал войну" от 46-го президента США Джозефа Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что война между Украиной и Россией якобы "никогда бы не началась", если бы в США и Украине было "сильное и надлежащее руководство". А войну в Украине 47-й президент США, мол, "унаследовал".

"Она началась задолго до того, как я вступил в должность на второй срок, во времена администрации Сонного Джо Байдена, и только ухудшилась", - написал он.

Трамп снова обвинил демократов в том, что у него якобы "украли выборы" в 2020 году, а также заявил, что украинские власти якобы "не выразили никакой благодарности" Белому дому за так называемые "мирные усилия".

"Я унаследовал войну, которая никогда бы не должна была произойти, войну, которая является проигрышной для всех... Европа продолжает покупать нефть у России, США продолжают продавать огромные объемы оружия для передачи Украине", - заявил он, обвинив Байдена в том, будто бы тот "отдал все бесплатно".

Отметим, что в Женеве 23 ноября проходит обсуждение мирного плана между представителями США, Украины, Великобритании, Франции и Германии. По данным СМИ, если все пройдет нормально, окончательный вариант будет согласован непосредственно на встрече президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.

Зеленский уже сделал заявление по результатам первых переговоров в Женеве. Он отметил, что мирный план США может учесть критически важные для Украины элементы.

Добавим, что Трамп несколько дней назад установил крайний срок для согласования мирного плана до 27 ноября. В то же время после резкого демарша со стороны ЕС и даже Конгресса США президент СШАА вынужден был признать, что "предложение не окончательное".

