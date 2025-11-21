"Мирный план" США для Украины: все условия, "агрессивный график" и новые детали

Представители США и РФ в течение последнего месяца "тихо" работали над мирным планом для Украины . Вчера стало известно, что Киев ознакомился с предложениями, а СМИ обнародовали все 28 пунктов рамочного документа.

РБК-Украина в материале ниже собрало все ключевые детали.

Как официально сообщили в Белом доме, в течение последнего месяца спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио "тихо работали" над мирным планом по российско-украинской войне.

"Президент Дональд Трамп поддерживает этот план. Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон, и мы очень упорно работаем над его реализацией", - заявила вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, этот план был разработан "с учетом реалий ситуации", чтобы "найти лучший взаимовыгодный сценарий, где обе стороны получают больше, чем должны отдать".

"Любое соглашение должно обеспечивать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины, Европы и России, чтобы обеспечить окончание войны, а также финансовые возможности для восстановления Украины и для возвращения России к мировой экономике во благо людей в обеих странах", - добавила Левитт.

Между тем западные СМИ массово написали, что план был разработан в сотрудничестве с российскими переговорщиками, в частности со спецпосланником главы Кремля Кириллом Дмитриевым. Зато Киев не участвовал и только "получал сигналы".

Впрочем, вчера стало известно, что Украина ознакомилась с предложениями по завершению войны. Делегация США в Киеве представила документ президенту Владимиру Зеленскому.

Что предусматривает план на 28 пунктов:

Согласно плану, обнародованному Axios, 28-пунктный план по мирному урегулированию российско-украинской войны заставляет Киев отказаться от Донбасса, значительно снизить численность своей армии и согласиться никогда не вступать в НАТО. Вот его полное содержание:

Подтверждение суверенитета Украины. Всеобъемлющее соглашение о ненападении между РФ, Украиной и Европой. Все спорные моменты прошлых 30 лет закрыты. РФ не вторгается к соседям, НАТО не расширяется дальше. Диалог РФ-НАТО с участием США для деэскалации и безопасности. Украина получает гарантии безопасности от США. Армия Украины ограничивается численностью до 600 тысяч военных. Украина закрепляет нейтральный статус. НАТО фиксирует, что не будет принимать Украину в Альянс. Войск НАТО в Украине не будет. Европейские истребители разместят в Польше. США получают компенсацию за предоставленные гарантии: Украина теряет гарантии, если атакует РФ. Если РФ снова нападет - будет решительный ответ, возвращаются все санкции, признание новых территорий и другие преимущества этого соглашения будут отменены. Безосновательный ракетный удар Украины по Москве или Санкт-Петербургу аннулирует гарантии. Украина имеет право вступления в ЕС + временные экономические преференции. Глобальный план восстановления Украины: инвестиции, энергетика, инфраструктура, технологии, ресурсы. Постепенная реинтеграция РФ в мировую экономику и возможное возвращение в G8. Замороженные активы РФ распределяются так: 100 млрд долларов - на восстановление Украины под руководством США. 50% прибыли от этих инвестиций получают Штаты. Европа добавляет еще 100 млрд долларов. Замороженные средства РФ разблокируют, остальные активы направляются в совместный американо-российский фонд для отдельных проектов. Создается американо-российская группа по контролю безопасности. РФ юридически закрепляет политику ненападения на Украину и Европу. Продление ядерных соглашений США-РФ, включая СНВ. Украина подтверждает безъядерный статус. ЗАЭС запускается под контролем МАГАТЭ; электричество - 50/50 Украине и РФ. Страны введут образовательные программы об уважении и толерантности. Украина применит правила ЕС по религиозным и языковым правам. Обе стороны отменят любую дискриминацию и гарантируют свободу СМИ и образования. Нацистская идеология будет полностью запрещена. Крым, Луганская и Донецкая области - де-факто признаются США российскими. На Херсонщине и Запорожской области боевые действия будут заморожены вдоль линии соприкосновения. Часть Донетчины становится демилитаризованной буферной зоной под РФ. Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами 5 указанных регионов. Ни одна сторона не меняет границы силой. Гарантии безопасности отменяются при нарушении. Россия не будет препятствовать доступу Украины к Днепру и экспорту зерна через Черное море. Будет создан гуманитарный комитет: обмен "всех на всех", возвращение всех гражданских и детей, воссоединение семей и помощь жертвам конфликта. Выборы в Украине через 100 дней. Полная амнистия всем участникам конфликта. Соглашение юридически обязательное. Его выполнение будет контролировать и гарантировать Совет мира во главе с президентом Дональдом Дж. Трампом После подписания - немедленное прекращение огня и отход войск на согласованные позиции.

"Гарантии безопасности" для Украины по образцу статьи 5 НАТО

Мирный план включает гарантии безопасности, смоделированные по образцу статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество", пишет Axios.

Издание обращает внимание, что главной целью президента Владимира Зеленского на мирных переговорах является получение надежных гарантий безопасности со стороны США и Европы, и это первый случай, когда Трамп готов поставить их на стол переговоров. Гарантии содержат следующие "рамки":

1. Нападение РФ - угроза всему трансатлантическому сообществу

США будут считать масштабное и преднамеренное вторжение России через линию перемирия угрозой для безопасности всего трансатлантического сообщества.

В таком случае президент США после консультаций с Украиной, НАТО и Европой определяет необходимые шаги - от применения сил до дипломатических и экономических действий. Нарушение будет оценивать совместный механизм США-НАТО-Украина.

2. НАТО действует вместе с США

Франция, Великобритания, Германия, Польша, Финляндия и другие союзники подтверждают: безопасность Украины - часть безопасности Европы. Они обязуются реагировать согласованно с США, обеспечивая единую позицию сдерживания агрессии.

3. Гарантии на 10 лет + совместный надзор

Документ начинает действовать сразу после подписания, срок - 10 лет с возможностью продления. Соблюдение гарантий будет контролировать совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров и США.

Зеленский ознакомился с предложениями и хочет поговорить с Трампом

Вчера президент Владимир Зеленский подтвердил, что делегация США в Киеве представила ему свой план по завершению войны.

Как пишут СМИ, сначала глава государства провел переговоры с глазу на глаз с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, а затем прошла встреча в более широком кругу.

В вечернем обращении Зеленский заявил, что очертил американцам принципиальные позиции Украины, стороны договорились работать вместе.

"Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу - Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и в мире", - сказал он.

Зеленский заявил, что в ближайшие рассчитывает поговорить с президентом США Дональдом Трампом об "имеющихся дипломатических возможностях и основных пунктах, которые нужны для мира".

Между тем в публичном пространстве продолжают появляться сообщения о реакции украинских чиновников на план. New York Post написало, что секретарь СНБО Рустем Умеров во время переговоров с американскими чиновниками в Майами якобы "поддержал большинство положений плана".

Сам секретарь СНБО эти утверждения уже опроверг. Он заявил, что во время командировки в США "его задача была технической" - организация встреч и подготовка диалога.

"Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не предоставлял. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре", - написал он.

Между тем издание The Wall Street Journal сообщает, что один из пунктов мирного плана Трампа Украина якобы существенно изменила: вместо аудита международной помощи было предложено "полную амнистию за действия во время войны".

"Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "изъятии пунктов" не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций", - также опровергает Умеров.

Он добавил, что работа над мирным планом продолжается в Киеве уже на техническом уровне между командами.

"Агрессивный график" Трампа

Как написало Axios, Зеленский и Дрисколл вчера "согласовали жесткий график" для подписания соглашения в соответствии с планом США. Неназванный украинский чиновник рассказал журналистам, что министр США передал президенту Украины письменную копию плана.

Высокопоставленный чиновник из США в разговоре с РБК-Украина пояснил, что "агрессивный график" - это жесткие сроки, определенные Трампом.

По этим срокам работают США, и именно такой мандат Дрисколл принес в процесс мирных консультаций.

Журналисты Axios выяснили, что американская делегация сначала ехала в Киев для обсуждения военных технологий и стратегии. Однако Белый дом изменил задачу: министр США должен был запустить переговоры от имени спецпосланника Трампа - Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио.

Администрация Трампа уверяет Киев и Европу - документ не является финальным и позиции сторон еще будут учитывать. Мол, это еще "рамочный документ идей", который "включает предложения Украины и России".

Украина работает над встречными предложениями

По информации Financial Times, Вашингтон настаивает, чтобы Киев подписал "мирный план" ко Дню благодарения, который в США отмечают 27 ноября.

После этого якобы соглашение могут представить Москве позже в этом месяце и завершение процесса в начале декабря.

Такой график выглядит "крайне маловероятным", отмечает FT, поскольку в Офисе президента Украины сообщили, что ряд пунктов являются неприемлемыми для Киева.

Украинские чиновники также отмечают, что работают над встречными предложениями для представления американской стороне.

Заместитель посла Украины в ООН Кристина Гайовишин во время заседания Совбеза заявила, что Украина готова к конструктивной работе над мирным планом, однако очертила четкие и незыблемые "красные линии", касающиеся территориальной целостности и суверенитета государства.