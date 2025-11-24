ua en ru
Президент Финляндии после разговора с Зеленским намекнул на прогресс в Женеве

Понедельник 24 ноября 2025 10:49
Президент Финляндии после разговора с Зеленским намекнул на прогресс в Женеве
Автор: Ірина Глухова

Переговоры в Женеве между украинской и американской делегациями стали шагом вперед, но все еще остаются важные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на президента Финляндии Александра Стубба в соцсети Х.

По словам Стубба, сегодня утром в понедельник, 24 ноября, он провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я приветствую прогресс, достигнутый во время вчерашних встреч между США и Украиной в Женеве. Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются важные вопросы, которые необходимо решить", - написал Стубб по результатам разговора.

"Любое решение, относящееся к компетенции ЕС или НАТО, будет обсуждено и принято членами ЕС и НАТО в отдельном порядке", - добавил он.

Переговоры в Женеве

Напомним, вчера 23 ноября в Женеве стартовали обсуждения мирного плана между представителями США, Украины, Великобритании, Франции и Германии.

Окончательный вариант будет согласован непосредственно на встрече президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.

По данным Reuters, которое ссылается на американского чиновника, предварительные переговоры, похоже, были "продуктивными и даже убедительными". Также чиновник сказал, что они "завершились соглашениями в некоторых сферах".

Сам Зеленский уже сделал заявление по результатам первых переговоров в Женеве. Комментарий также дал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров - по его словам, переработанный план "отражает большинство украинских приоритетов".

Также стало известно, что по итогам переговоров в Женеве государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

