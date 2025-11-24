Президент Финляндии после разговора с Зеленским намекнул на прогресс в Женеве

Переговоры в Женеве между украинской и американской делегациями стали шагом вперед, но все еще остаются важные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на президента Финляндии Александра Стубба в соцсети Х .

По словам Стубба, сегодня утром в понедельник, 24 ноября, он провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я приветствую прогресс, достигнутый во время вчерашних встреч между США и Украиной в Женеве. Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются важные вопросы, которые необходимо решить", - написал Стубб по результатам разговора.

"Любое решение, относящееся к компетенции ЕС или НАТО, будет обсуждено и принято членами ЕС и НАТО в отдельном порядке", - добавил он.