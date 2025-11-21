ua en ru
США выдвинули Украине жесткий дедлайн по мирному плану с ультиматумом, - Reuters

США, Пятница 21 ноября 2025 15:31
UA EN RU
США выдвинули Украине жесткий дедлайн по мирному плану с ультиматумом, - Reuters Фото: Трамп одобрил "мирный план" между РФ и Украиной, разрабатываемый в частности Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Соединенные Штаты пригрозили Украине остановкой поставок оружия и обмена разведданными, чтобы заставить Киев подписать мирное соглашение до 27 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Два осведомленных источника рассказали изданию, что Вашингтон давит на Киев сильнее, чем во время любых предыдущих мирных переговоров. По их словам, США хотят подписания соглашения до следующего четверга, 27 ноября.

"Они хотят остановить войну и хотят, чтобы Украина заплатила за это", - отметил один из источников.

Что известно о "мирном плане" США

Напомним, мирный план Соединенных Штатов, который разрабатывал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф при поддержке российского "спецпредставителя" Кирилла Дмитриева, состоит из 28 пунктов.

Документ предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение ВСУ, отказ от дальнобойного вооружения и так далее.

Отметим, во время визита в Киев министра армии США Дэна Дрисколла президент Владимир Зеленский ознакомился с предложениями и согласился на их обсуждение. Белый дом не раскрывает подробностей, однако заявляет, что план поддерживает президент Дональд Трамп.

Сегодня, 21 ноября, от источников Sky News стало известно, что Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор о плане на следующей неделе.

В то же время европейские лидеры уже заявили, что мирный план США можно назвать "капитуляцией Украины", поскольку там нет реальных уступок со стороны РФ. Вместо этого европейские лидеры готовят собственный вариант мирного плана.

Больше о "мирном плане США", его деталях, а также "агрессивном графике" - в отдельном материале РБК-Украина.

