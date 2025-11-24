США предложили Украине на прошлой неделе два проекта документов, - источник

На прошлой неделе Украина получила от Соединенных Штатов два проекта документов - план на 28 пунктов и соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины".

На прошлой неделе, 19 ноября, в Киев приехала американская делегация во главе с близким товарищем вице-президента Джей Ди Вэнса, Дэниелем Дрисколлом - министром сухопутных войск, чтобы обсудить этот план.

В течение трех дней американские переговорщики провели в Киеве ряд встреч с политическим и военным руководством Украины, а также с европейскими послами. По данным The Guardian, Трамп официально назначил Дрисколла своим "специальным представителем" для продвижения мирного плана.

Сначала был озвучен ультиматум

"К нам приехали с ультиматумом: если до 27 ноября вы не поддержите этот план - дальше, пожалуйста, сами с европейцами, мы все остановим - и поставки оружия, и разведданные. Обрезаем все. В первый день визита их риторика была очень жесткая, правда, потом она немного смягчилась", - рассказывает один из информированных источников РБК-Украина.

Этот ультиматум изданию подтвердили и другие собеседники. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что поскольку "Украина теряет территории", то День благодарения 27 ноября "является подходящим моментом для Киева согласиться на мирное соглашение". Россиянам при этом он пригрозил новыми "очень мощными" санкциями.

По данным издания, Дрисколл приехал в Киев для обсуждения двух проектов документов. Один из них - это комплексный документ из 28 пунктов, которые уже были опубликованы Axios. В нем говорится о различных сферах украинско-российского урегулирования - начиная от территорий и заканчивая условиями реинтеграции России в мировую экономику.

Это не финальный документ, а скорее материал, который был передан украинской стороне для обсуждения. Именно эти 28 пунктов и стали предметом вчерашних переговоров в Женеве между украинской и американской делегациями и, вероятно, они уже претерпели изменения.

Что известно о втором документе

Другой - дополнительный документ - под названием "Рамочное соглашение по гарантиям безопасности для Украины", которое, как указано в его тексте, создано "по модели принципов статьи 5 НАТО". По информации РБК-Украина, это рамочное соглашение содержит три пункта.

Первый из них предусматривает, что в случае повторной вооруженной атаки со стороны РФ на Украину президент США может применить "вооруженные силы, разведывательную и логистическую поддержку, экономические и дипломатические действия и другие шаги, которые будут признаны целесообразными".

Вторым пунктом прописано, что члены НАТО вместе с Францией, Британией, Германией, Польшей и Финляндией обязуются действовать согласованно с США. И в третьем пункте отмечается, что такое рамочное соглашение будет действовать в течение десяти лет, с возможностью продления.

Как и в случае с 28 пунктами, это рамочное соглашение о гарантиях безопасности от США не является финальным - оно также, вероятно, подвергнется коррекции.