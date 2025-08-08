"Контракт 18-24" расширили: как стать оператором БПС и получить миллион
Экспериментальный проект "Контракт 18-24" расширили на штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем (БПС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Что именно изменилось в "Контракте 18-24"
Украинцам рассказали, что 30 июля Кабинет министров Украины поддержал инициативу МОУ по расширению экспериментального проекта "Контракт 18-24", поэтому отныне он будет распространяться на штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем (БПС).
Для граждан в возрасте до 25 лет, которые хотят присоединиться к войску по этим направлениям, была утверждена отдельная форма контракта.
Кроме того, были расширены категории военнослужащих, которые смогут получить единовременную денежную помощь 1 млн гривен.
Речь идет о тех, кто в возрасте до 25 лет раньше, с момента объявления военного положения, присоединился к войску - до официального старта проекта в феврале 2025 года.
Вводится также возможность увеличения размера единовременной денежной помощи после заключения контракта - для всех категорий контрактников 18-24 лет.
"Такие решения может принимать министр обороны, исходя из имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете министерства. В таком случае министр своим решением будет устанавливать конкретный размер помощи и порядок ее выплаты", - объяснили в МОУ.
Особенности нового контракта
Согласно информации министерства, контракт на должности операторов БПС будет заключаться на 2 года. При этом его обязательным условием является непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.
Учитывая специфику эксплуатации БПС, срок обучения для таких рекрутов увеличен с 3 до 4 месяцев. Подготовка будет включать, в частности:
- базовую общевойсковую подготовку продолжительностью до 45 суток;
- профессиональную подготовку - от 5 суток до 60 суток;
- курс адаптации в воинской части - 14 суток.
Если же у рекрута есть соответствующий сертификат специалиста по эксплуатации БПС, он может учитываться при установлении сроков профессиональной подготовки.
В случае непрохождения итогового контроля - по результатам профессиональной подготовки - предусмотрена возможность перемещения военнослужащих на другие должности, связанные с эксплуатацией БПС (с сохранением условий контракта).
Изменения в "Контракте 18-24" для операторов БПС (инфографика: mod.gov.ua)
Отмечается, что механизм выплаты единовременного денежного пособия для добровольцев на должности БПС сохраняется:
- 200 000 гривен - сразу при подписании контракта;
- 300 000 гривен - после прохождения подготовки и начала службы;
- 500 000 гривен - после окончания двухлетнего контракта при выполнении его условий (в частности, 12 месяцев участия в боевых действиях).
Кроме единовременного денежного пособия они будут иметь денежное обеспечение, которое может достигать до 120 000 гривен в месяц.
В случае прекращения или отмены военного положения (или невыполнения условий контракта в части сроков обязательного участия в боевых действиях) невыплаченная третья часть единовременного денежного пособия будет выплачиваться пропорционально времени прохождения военной службы из расчета - 1/12 от 500 000 гривен за каждые 30 дней службы.
Сообщается, что для добровольцев по этому контракту будут действовать такие же льготы, как и для других участников экспериментального проекта, а именно:
- возможность привлечения ипотеки под 0%;
- бесплатное образование в пределах госзаказа;
- социальный пакет военнослужащего;
- медицинское обеспечение.
Уточняется, что после выполнения условий двухлетнего контракта участники проекта:
- будут иметь право на отсрочку от призыва на 1 год;
- будут иметь право свободного выезда за границу.
Теперь "Контракт 18-24" - и для операторов БПС (иллюстрация: mod.gov.ua)
Где можно служить по новому контракту
В Минобороны сообщили, что процедура заключения нового вида контракта остается неизменной.
"Отбор кандидатов, оказание консультативной и разъяснительной помощи будут осуществлять центры рекрутинга и рекрутинговые подразделения воинских частей", - отметили в МОУ.
Служить по этому виду контракта можно будет на должностях рядового состава:
- в Вооруженных силах Украины;
- в Национальной гвардии Украины;
- в Государственной пограничной службе Украины.
Уточняется, что конкретный перечень штатных должностей по этому виду контракта будет определяться отдельным решением Генерального штаба ВСУ, Главного управления НГУ и администрации Госпогранслужбы.
На сегодня участие в экспериментальном проекте принимают:
- 24 бригады ВСУ;
- 5 подразделений НГУ;
- 4 подразделения Госпогранслужбы.
"Желающие присоединиться к войску граждане этой категории должны подать соответствующее заявление в бумажной или электронной форме в центры рекрутинга или через электронный кабинет в "Резерв+", - объяснили в МОУ.
Кто теперь может получить миллион за службу
В завершение в министерстве рассказали, что принятые изменения расширяют категории военнослужащих, которые могут единовременно получить денежную помощь в размере 1 миллиона гривен.
Речь идет о тех, кто, с 24 февраля 2022 года:
- в возрасте до 25 лет присоединился к войску;
- служил на должностях рядового, сержантского и старшинского состава;
- по состоянию на 13 февраля 2025 года имеет не менее 6 месяцев участия в боевых действиях.
Уточняется, что эта норма распространена на:
- срочников, которые после начала широкомасштабной агрессии заключили контракт;
- военнослужащих, которые были аттестованы к присвоению офицерского звания.
Напомним, ранее мы рассказывали, что добровольцы, которые присоединились к украинской армии в возрасте 18-24 лет, могут получить при определенных обстоятельствах одноразовое денежное вознаграждение - миллион гривен.
Кроме того, мы объясняли условия службы украинцев в рамках проекта "Контракт 18-24" и какие виды контрактов с ВСУ существуют в целом.
Читайте также, когда можно преждевременно расторгнуть контракт с ВСУ и как это сделать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.