"Контракт 18-24" расширили: как стать оператором БПС и получить миллион

Пятница 08 августа 2025 12:56
UA EN RU
"Контракт 18-24" расширили: как стать оператором БПС и получить миллион "Контракт 18-24" расширили на операторов беспилотных систем (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Экспериментальный проект "Контракт 18-24" расширили на штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем (БПС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Что именно изменилось в "Контракте 18-24"

Украинцам рассказали, что 30 июля Кабинет министров Украины поддержал инициативу МОУ по расширению экспериментального проекта "Контракт 18-24", поэтому отныне он будет распространяться на штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем (БПС).

Для граждан в возрасте до 25 лет, которые хотят присоединиться к войску по этим направлениям, была утверждена отдельная форма контракта.

Кроме того, были расширены категории военнослужащих, которые смогут получить единовременную денежную помощь 1 млн гривен.

Речь идет о тех, кто в возрасте до 25 лет раньше, с момента объявления военного положения, присоединился к войску - до официального старта проекта в феврале 2025 года.

Вводится также возможность увеличения размера единовременной денежной помощи после заключения контракта - для всех категорий контрактников 18-24 лет.

"Такие решения может принимать министр обороны, исходя из имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете министерства. В таком случае министр своим решением будет устанавливать конкретный размер помощи и порядок ее выплаты", - объяснили в МОУ.

Особенности нового контракта

Согласно информации министерства, контракт на должности операторов БПС будет заключаться на 2 года. При этом его обязательным условием является непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.

Учитывая специфику эксплуатации БПС, срок обучения для таких рекрутов увеличен с 3 до 4 месяцев. Подготовка будет включать, в частности:

  • базовую общевойсковую подготовку продолжительностью до 45 суток;
  • профессиональную подготовку - от 5 суток до 60 суток;
  • курс адаптации в воинской части - 14 суток.

Если же у рекрута есть соответствующий сертификат специалиста по эксплуатации БПС, он может учитываться при установлении сроков профессиональной подготовки.

В случае непрохождения итогового контроля - по результатам профессиональной подготовки - предусмотрена возможность перемещения военнослужащих на другие должности, связанные с эксплуатацией БПС (с сохранением условий контракта).

&quot;Контракт 18-24&quot; расширили: как стать оператором БПС и получить миллионИзменения в "Контракте 18-24" для операторов БПС (инфографика: mod.gov.ua)

Отмечается, что механизм выплаты единовременного денежного пособия для добровольцев на должности БПС сохраняется:

  • 200 000 гривен - сразу при подписании контракта;
  • 300 000 гривен - после прохождения подготовки и начала службы;
  • 500 000 гривен - после окончания двухлетнего контракта при выполнении его условий (в частности, 12 месяцев участия в боевых действиях).

Кроме единовременного денежного пособия они будут иметь денежное обеспечение, которое может достигать до 120 000 гривен в месяц.

В случае прекращения или отмены военного положения (или невыполнения условий контракта в части сроков обязательного участия в боевых действиях) невыплаченная третья часть единовременного денежного пособия будет выплачиваться пропорционально времени прохождения военной службы из расчета - 1/12 от 500 000 гривен за каждые 30 дней службы.

Сообщается, что для добровольцев по этому контракту будут действовать такие же льготы, как и для других участников экспериментального проекта, а именно:

  • возможность привлечения ипотеки под 0%;
  • бесплатное образование в пределах госзаказа;
  • социальный пакет военнослужащего;
  • медицинское обеспечение.

Уточняется, что после выполнения условий двухлетнего контракта участники проекта:

  • будут иметь право на отсрочку от призыва на 1 год;
  • будут иметь право свободного выезда за границу.

&quot;Контракт 18-24&quot; расширили: как стать оператором БПС и получить миллионТеперь "Контракт 18-24" - и для операторов БПС (иллюстрация: mod.gov.ua)

Где можно служить по новому контракту

В Минобороны сообщили, что процедура заключения нового вида контракта остается неизменной.

"Отбор кандидатов, оказание консультативной и разъяснительной помощи будут осуществлять центры рекрутинга и рекрутинговые подразделения воинских частей", - отметили в МОУ.

Служить по этому виду контракта можно будет на должностях рядового состава:

  • в Вооруженных силах Украины;
  • в Национальной гвардии Украины;
  • в Государственной пограничной службе Украины.

Уточняется, что конкретный перечень штатных должностей по этому виду контракта будет определяться отдельным решением Генерального штаба ВСУ, Главного управления НГУ и администрации Госпогранслужбы.

На сегодня участие в экспериментальном проекте принимают:

  • 24 бригады ВСУ;
  • 5 подразделений НГУ;
  • 4 подразделения Госпогранслужбы.

"Желающие присоединиться к войску граждане этой категории должны подать соответствующее заявление в бумажной или электронной форме в центры рекрутинга или через электронный кабинет в "Резерв+", - объяснили в МОУ.

Кто теперь может получить миллион за службу

В завершение в министерстве рассказали, что принятые изменения расширяют категории военнослужащих, которые могут единовременно получить денежную помощь в размере 1 миллиона гривен.

Речь идет о тех, кто, с 24 февраля 2022 года:

  • в возрасте до 25 лет присоединился к войску;
  • служил на должностях рядового, сержантского и старшинского состава;
  • по состоянию на 13 февраля 2025 года имеет не менее 6 месяцев участия в боевых действиях.

Уточняется, что эта норма распространена на:

  • срочников, которые после начала широкомасштабной агрессии заключили контракт;
  • военнослужащих, которые были аттестованы к присвоению офицерского звания.

Напомним, ранее мы рассказывали, что добровольцы, которые присоединились к украинской армии в возрасте 18-24 лет, могут получить при определенных обстоятельствах одноразовое денежное вознаграждение - миллион гривен.

Кроме того, мы объясняли условия службы украинцев в рамках проекта "Контракт 18-24" и какие виды контрактов с ВСУ существуют в целом.

Читайте также, когда можно преждевременно расторгнуть контракт с ВСУ и как это сделать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины служба в армії Контрактная армия Дрони Военный
