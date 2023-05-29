Масштабная атака дронов и арест судьи Тандыра: новости за выходные

В субботу, 27 мая, суд арестовал судью Алексея Тандыра, спровоцировавшего ДТП на блокпосту в Киеве. А россияне в ночь на воскресенье совершили крупнейшую по количеству атаку дронов на Украину.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 27 мая:

Новости за 28 мая:

Рекордная атака "Шахедами"

В ночь на воскресенье, 28 мая, украинские военные сбили в воздушном пространстве страны во время массированной вражеской атаки дронами 52 "Шахеда". В общей сложности россияне запустили 54 ударных БПЛА.

Для отражения атаки были привлечены силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад" ПС ВСУ и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины.

Судью Тандыра арестовали

В Киеве в ночь на 26 мая произошло смертельное ДТП на одном из блокпостов. По данным правоохранителей, председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр будучи пьяным сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии.

Печерский райсуд в Киеве отправил судью под стражу.

Украина официально попросила у Германии передать дальнобойные ракеты Taurus

Украина попросила у Германии передать крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Речь идет об официальном запросе на поставку этого оружия.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пишет, что возможность такого запроса канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский якобы обсуждали в начале мая этого года.

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против россиян

Президент Украины ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 51 физического и 220 юридических лиц.

Санкции против физических лиц будут действовать в течение 10 лет.

Украинские военные начали обучение на танках Abrams в Германии

Первая группа из около 400 украинских военных начала обучение на американских танках Abrams M1 в Германии. Ожидается, что программа будет длиться 10-12 недель.

У Зеленского заявили, что уже начались операции по подготовке к контрнаступлению ВСУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже начала предварительные операции по подготовке к контрнаступлению против российских оккупационных войск.

"Это (контрнаступление, - ред.) сложный процесс, не являющийся вопросом одного дня, определенной даты или часа. Это непрерывный процесс деоккупации, и некоторые процессы уже происходят, например, разрушение линий снабжения или подрыв складов по линии фронта", - заявил он.

Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет

Президент уже внес проект постановления в Верховную раду.

В проекте постановления говорится об утверждении решения СНБО "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер в Исламскую Республику Иран".

Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах

"Приветствую Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах", - говорилось в сообщении.

Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо обеих стран, а также на усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы.

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