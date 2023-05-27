Украинские военные начали обучение на танках Abrams в Германии, - Пентагон

Первая группа из около 400 украинских военных начала учения на американских танках Abrams M1 в Германии. Ожидается, что программа будет длиться 10-12 недель.

Об этом заявил спикер Пентагона подполковник Гаррон Гарн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По его словам, для около 200 военнослужащих в пятницу начался общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе.

"Этот инструктаж включает базовые солдатские задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты, а впоследствии и более масштабные учения с участием батальонов, противостоящих друг другу", - рассказал представитель Пентагона.

При этом другие 200 украинских военных начали тренироваться, как заправлять и обслуживать танки, сказал полковник Гарн.

Танки Abrams для Украины.

Напомним, в конце января этого года президента САША Джо Байден объявил о передаче Украине танков Abrams. Речь идет о 31 единице.

Первоначально американские чиновники заявляли, что танки Abrams прибудут в Украину не раньше следующего года. Но с января, когда администрация Байдена объявила, что пришлет танки высокопоставленные чиновники обороны заявили, что хотят ускорить сроки.

В частности, Штаты планируют передать Украине танки Abrams до конца этого года.

Отметим, что США предоставят Украине Abrams M1A1 вместо версии M1A2. Как объясняли в Пентагоне, это ускорит поставки танков.

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