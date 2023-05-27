У Зеленского заявили, что уже начались операции по подготовке к контрнаступлению ВСУ

Украина уже начала предварительные операции по подготовке к контрнаступлению против российских оккупационных войск.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian .

"Это (контрнаступление, - ред.) сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или часа. Это непрерывный процесс деоккупации, и некоторые процессы уже происходят, например, разрушение линий снабжения или подрыв складов за линией фронта", - заявил он.

При этом Подоляк добавил, что интенсивность контрнаступления нарастает и займет довольно длительный период времени.

Советник главы ОП предположил, что по мере того, как контрнаступление набирает обороты, будут происходить новые вторжения российских партизанских групп на территорию России, как, например, рейд в Белгородской области в начале этой недели.

Контрнаступление ВСУ

Интерес вокруг темы контрнаступления ВСУ не утихает. Военно-политическое руководство уже неоднократно заявляло о подготовке украинских войск к соответствующим операциям.

Последние заявления в этом контексте были сделаны советником главы ОП Михаилом Подоляком, утверждающим, что контрнаступление украинских военных уже "началось и продолжается в течение нескольких дней".

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны готовятся к важным контрнаступательным действиям, однако для этого требуется еще некоторое время.

В ГУР отмечают, что у украинских военнослужащих уже имеется необходимый минимум для начала контрнаступления. Однако для полного освобождения территории от оккупантов требуется больше вооружения, включая западные истребители.

Помимо этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина готова начать свое контрнаступление для освобождения территорий от оккупационных войск.

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