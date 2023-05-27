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РФ начала воплощать провокацию с химическим оружием в Запорожской области, - ГУР

Новина українською →
Суббота 27 мая 2023 15:49
РФ начала воплощать провокацию с химическим оружием в Запорожской области, - ГУР Фото: РФ начала провокацию с химическим оружием в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты планируют применить химическое оружие на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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