РФ начала воплощать провокацию с химическим оружием в Запорожской области, - ГУР
Фото: РФ начала провокацию с химическим оружием в Запорожской области (Getty Images)
Российские оккупанты планируют применить химическое оружие на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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