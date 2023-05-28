Оккупационные "власти" бежат из Херсонской области: Гуменюк рассказала детали

Так называемые "власти" постепенно сбегают с оккупированной территории Херсонской области. Во время побега они пытаются объехать Крымский мост и найти более безопасные маршруты.

Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала FREEДОМ.

Гуменюк сообщила, что процесс бегства оккупационной так называемой "власти" с временно захваченной Россией части Херсонской области продолжается. Постепенно они пытаются оттуда ретироваться под разными предлогами, используя:

семейные особенности,

внутрисемейные причины,

сопровождая близких,

сопровождая детей.

"Пытаются выезжать и вывозить документы. Это будет продолжаться еще какой-то период времени, потому что все "власти" сразу выехать не могут, а такими короткими перебежками и, по их мнению, несколько незаметно просачиваться туда за поребрик они пытаются", - пояснила она.

Однако, по ее словам, Украина наблюдает и активность на Крымском мосту, и активность на маршрутах, которые предусматривают материковое следование.

"Это свидетельствует о том, что не все доверяют безопасности Крымского моста и пытаются ехать в объезд", - добавила она.

По данным Гуменюк, оккупационная "администрация" Херсонской области во главе с бывшим Херсонским городским головой Владимиром Сальдо, так же быстро перемещаются, как в целом оккупационные "власти" и войска.

"В большинстве случаев они пытаются базироваться в районных центрах, в частности Скадовск, но из него они уже переехали, можно сказать, окончательно. Потому что в последнее время там они не фигурируют. Тяготеют они ближе к Геническу, но время от времени переезжают и в другие места дислокации, в частности используя рекреационную зону", - пояснила она.

Дезертирство и бегство оккупантов

Последние недели активизировалось дезертирство в армии РФ. На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей коллаборанты и предатели, сотрудничающие с российскими оккупантами, массово выезжают в РФ.

Также сообщалось, что на Перекопском перешейке в сторону временно оккупированного Крыма возникла большая пробка. Там заметили грузовики, на которых россияне хотят вывезти угнанные вещи.

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