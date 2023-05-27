Зеленский ввел в действие санкции СНБО против россиян: кто попал в список
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых персональных санкциях против 51 физического и 220 юридических лиц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Санкции против физических лиц будут действовать в течение 10 лет.
Список физических лиц:
Также президент ввел ограничения против:
- российских железнодорожных компаний;
- акционерной компании "Зарубежстройтехнология";
- ЗАО "Русская тройка";
- частной организации дополнительного образования "Корпоративный университет Группы компаний Волга - Днепр";
- научно-производственного предприятия "Автономные аэрокосмические системы – Геосервис";
- и других.
В список попали ряд белорусских предприятий, акционерное общество "Минский автомобильный завод", кипрские компании "Серч Локейшн Лимитед", "2ГИС Локал Серч Лимитед", чешская "Навител с.р.о".
Список юридических лиц:
Санкции ЕС против России
Во время работы над новым пакетом санкций Европейского союза против России, часть стран блока призвала о необходимости введения ограничений на ядерную промышленность страны-оккупанта. Позже выяснилось, что ЕС пока не планирует этого делать.
В то же время союз планирует ввести новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, чтобы помочь европейским компаниям выйти с рынка России и избежать российских налогов для финансирования войны.
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