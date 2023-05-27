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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против россиян: кто попал в список

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Суббота 27 мая 2023 12:38
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против россиян: кто попал в список Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых персональных санкциях против 51 физического и 220 юридических лиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Санкции против физических лиц будут действовать в течение 10 лет.

Список физических лиц:

Также президент ввел ограничения против:

  • российских железнодорожных компаний;
  • акционерной компании "Зарубежстройтехнология";
  • ЗАО "Русская тройка";
  • частной организации дополнительного образования "Корпоративный университет Группы компаний Волга - Днепр";
  • научно-производственного предприятия "Автономные аэрокосмические системы – Геосервис";
  • и других.

В список попали ряд белорусских предприятий, акционерное общество "Минский автомобильный завод", кипрские компании "Серч Локейшн Лимитед", "2ГИС Локал Серч Лимитед", чешская "Навител с.р.о".

Список юридических лиц:

Санкции ЕС против России

Во время работы над новым пакетом санкций Европейского союза против России, часть стран блока призвала о необходимости введения ограничений на ядерную промышленность страны-оккупанта. Позже выяснилось, что ЕС пока не планирует этого делать.

В то же время союз планирует ввести новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, чтобы помочь европейским компаниям выйти с рынка России и избежать российских налогов для финансирования войны.

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