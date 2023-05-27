Зеленский ввел в действие санкции СНБО против россиян: кто попал в список

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых персональных санкциях против 51 физического и 220 юридических лиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Санкции против физических лиц будут действовать в течение 10 лет.

Список физических лиц:

Также президент ввел ограничения против:

российских железнодорожных компаний;

акционерной компании "Зарубежстройтехнология";

ЗАО "Русская тройка";

частной организации дополнительного образования "Корпоративный университет Группы компаний Волга - Днепр";

научно-производственного предприятия "Автономные аэрокосмические системы – Геосервис";

и других.

В список попали ряд белорусских предприятий, акционерное общество "Минский автомобильный завод", кипрские компании "Серч Локейшн Лимитед", "2ГИС Локал Серч Лимитед", чешская "Навител с.р.о".

Список юридических лиц:

Санкции ЕС против России

Во время работы над новым пакетом санкций Европейского союза против России, часть стран блока призвала о необходимости введения ограничений на ядерную промышленность страны-оккупанта. Позже выяснилось, что ЕС пока не планирует этого делать.

В то же время союз планирует ввести новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, чтобы помочь европейским компаниям выйти с рынка России и избежать российских налогов для финансирования войны.