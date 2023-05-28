Рекордная атака "Шахедами". Над Украиной ночью ПВО сбила 52 вражеских дронов

Украинские военные сбили в воздушном пространстве страны во время массированной вражеской атаки дронами этой ночью 52 "Шахеда". Всего россияне запустили 54 ударных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"В ночь на 28 мая 2023 г. враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления - Брянская область (РФ), и южного -– Краснодарский край (РФ)", - уточнили военные.

В целом были зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе - а именно 54.

В ВС добавили, что в этой ночной атаке российские оккупанты направили дроны на военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины в центральных регионах страны, в частности, в Киевской области.

"Здесь, в зоне ответственности воздушного командования "Центр", уничтожено большинство ударных дронов!" - говорится в публикации.

Кроме того, для отражения атаки были привлечены силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад" ВС ВСУ и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

Ночная атака дронов 28 мая

Этой ночью воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины, и стало известно о запуске российскими захватчиками дронов-камикадзе типа Shahed. В регионах работала ПВО ВСУ.

Позже в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне масштабной воздушной тревоги - украинские военные сбивали БПЛА противника, которые россияне направляли на столицу несколькими группами и волнами.

Как проинформировали в Киевской городской военной администрации, ПВО удалось уничтожить все беспилотники противника - более 40, и ни один не ударил по цели в городе. Однако в результате падения обломков БПЛА в ряде районов столицы произошли разрушения и пожары, были жертвы и пострадавшие.

Подробности о вражеской атаке дронами на Киев, и последствиях этого самого массированного по применению "Шахедов" нападения - читайте в материале РБК-Украина.