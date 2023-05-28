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Путин поручил усилить охрану границ, - Reuters

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Воскресенье 28 мая 2023 06:48
Путин поручил усилить охрану границ, - Reuters Фото: Путин приказал усилить охрану границ РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ пограничникам и ФСБ усилить охрану границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своем обращении к этим структурам Путин подчеркнул, что их задача состоит в том, чтобы "надежно прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий". Кроме того, он поручил обеспечить быстрое движение военной и гражданской техники и грузов на временно оккупированные территории Украины.

Прорыв границы РФ

22 мая появилась информация, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" прорвали границу РФ в Белгородской области и вошли в несколько селений на территории России.

В ответ местные власти объявили режим контртеррористической операции, а после отменили его, несмотря на то, что военные до сих пор находятся на территории региона.

Все подробности об операции на территории Белгородской области можно узнать в материале РБК-Украина.

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