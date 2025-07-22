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Массированный удар РФ по Украине и мораторий на проверку бизнеса: новости за 21 июля

Вторник 22 июля 2025 06:30
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Массированный удар РФ по Украине и мораторий на проверку бизнеса: новости за 21 июля Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Российская армия нанесла очередной массированный удар по территории Украины. А Совет нацбезопасности и обороны ввел мораторий на проверки бизнеса.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 21 июля - в материале РБК-Украина.

Высокопоставленного чиновника НАБУ задержали по подозрению в ведении бизнеса в России

Как сообщила СБУ, речь идет об одном из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслане Магамедрасулове. Он координирует деятельность Бюро в Днепропетровской и Запорожской областях, при этом имеет контакты с представителями РФ и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с россиянами.

Как установило расследование, он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Дагестан.

В Украине погибли два человека, еще 15 ранены в результате атаки РФ, - Зеленский

Как отметил президент, за ночь Россия запустила более 420 дронов, более 20 ракет, в том числе баллистику.

Есть повреждения в Киеве и области, в Харьковской, Ивано-Франковской областях, были сбития ударных дронов в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях.

В Испании обнаружили мертвым экс-чиновника МВД Украины

Как сообщили испанские СМИ, погибший - 61-летний Игорь Грушевский, который ранее работал в Департаменте борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а позже - Национальной полиции. Тело без следов насилия обнаружили в бассейне в жилом комплексе Cala Alta, в котором убили российского летчика Максима Кузьминова.

В МИД заявили, что смерть Грушевского наступила в результате утопления.

"Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину", - добавило ведомство.

Германия поможет с Patriot: Писториус и Гегсет договорились о 5 системах для Украины

"Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы. Кроме того, во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия присоединится к обеспечению пяти срочно нужных систем Patriot как можно скорее", - заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Украине нужно 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия, - Шмыгаль

Глава Минобороны призвал партнеров помочь с финансовой поддержкой.

"Это позволит нам построить больше FPV-дронов для удержания линии, больше дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов" и дополнительное оружие глубокого удара, чтобы вернуть войну в Россию", - сказал он.

Шмыгаль также призвал партнеров уже сейчас предусмотреть средства для Украины в их бюджетах на 2026 год.

Жесткие тарифы против партнеров РФ: Бессент призвал Европу не отставать

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США ожидают, что Европа присоединится к потенциальным вторичным тарифам против России. Когда именно они могут вступить в силу - пока неизвестно.

Бессент, комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа о вторичных тарифах против России, обратил внимание, что около 80 или 90 сенаторов хотят усилить антироссийские санкции.

Британия ударила новыми санкциями по "теневому флоту" РФ

Британия внесла в санкционный список 135 нефтяных танкеров "теневого флота", которым Россия тайно перевозит нефть.

Британское правительство утверждает, что подсанкционные танкеры с начала 2024 года перевезли российской нефти на 24 млрд долларов.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против двух компаний, на которые зарегистрированы суда "теневого флота". Одна из них связана с российской нефтяной компанией "Лукойл".

Свириденко раскрыла, как будет действовать мораторий на проверку бизнеса

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что отныне контроль будет осуществляться только точечно - там, где действительно существуют высокие риски. Также планируется цифровизировать систему государственного надзора, чтобы исключить ручное вмешательство в процессы проверок.

"Прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам, 30% этих производств - уже закрыты", - заявила премьер.

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