Масований удар РФ по Україні та мораторій на перевірку бізнесу: новини за 21 липня

Російська армія завдала чергового масованого удару по території України. А Рада нацбезпеки і оборони ввела мораторій на перевірки бізнесу.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 21 липня - у матеріалі РБК-Україна .

Високопосадовця НАБУ затримали за підозрою у веденні бізнесу в Росії

Як повідомила СБУ, йдеться про одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Він координує діяльність Бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях, при цьому має контакти з представниками РФ та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з росіянами.

Як встановило розслідування, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану.

В Україні загинуло двоє людей, ще 15 поранені внаслідок атаки РФ, - Зеленський

Як зазначив президент, за ніч Росія запустила понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику.

Є пошкодження в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині, були збиття ударних дронів на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині.

В Іспанії виявили мертвим експосадовця МВС України

Як повідомили іспанські ЗМІ, загиблий - 61-річний Ігор Грушевський, який раніше працював у Департаменті боротьби з організованою злочинністю МВС України, а пізніше - Національної поліції. Тіло без слідів насильства виявили у басейні в житловому комплексі Cala Alta, у якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова.

В МЗС заявили, що смерть Грушевського настала внаслідок утоплення.

"Консулами надано сприяння в оформленні відповідних документів для репатріації тіла в Україну", - додало відомство.

Німеччина допоможе з Patriot: Пісторіус та Гегсет домовились про 5 систем для України

"Німеччина надасть додаткові системи ППО та необхідні боєприпаси. Крім того, під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина долучиться до забезпечення п'яти терміново потрібних систем Patriot якомога швидше", - заявив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

Україні потрібно 6 млрд доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях зброї, - Шмигаль

Глава Міноборони закликав партнерів допомогти з фінансовою підтримкою.

"Це дозволить нам побудувати більше FPV-дронів для утримання лінії, більше дронів-перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів" і додаткову зброю глибокого удару, щоб повернути війну до Росії", - сказав він.

Шмигаль також закликав партнерів уже зараз передбачити кошти для України у їхніх бюджетах на 2026 рік.

Жорсткі тарифи проти партнерів РФ: Бессент закликав Європу не відставати

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США очікують, що Європа приєднається до потенційних вторинних тарифів проти Росії. Коли саме вони можуть набути чинності - поки невідомо.

Бессент, коментуючи ультиматум президента США Дональда Трампа про вторинні тарифи проти Росії, звернув увагу, що близько 80 або 90 сенаторів хочуть посилити антиросійські санкції.

Британія вдарила новими санкціями по "тіньовому флоту" РФ

Британія внесла до санкційного списку 135 нафтових танкерів "тіньового флоту", яким Росія таємно перевозить нафту.

Британський уряд стверджує, що підсанкційні танкери з початку 2024 року перевезли російської нафти на 24 млрд доларів.

Окрім того, Британія ввела санкції проти двох компаній, на які зареєстровані судна "тіньового флоту". Одна з них пов’язана з російською нафтовою компанією "Лукойл".

Свириденко розкрила, як діятиме мораторій на перевірку бізнесу

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що відтепер контроль здійснюватиметься лише точково - там, де дійсно існують високі ризики. Також планується цифровізувати систему державного нагляду, щоб унеможливити ручне втручання в процеси перевірок.

"Прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень - вже закриті", - заявила прем'єр.