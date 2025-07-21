Германия поможет с Patriot: Писториус и Гегсет договорились о 5 системах для Украины

Как сообщает РБК-Украина , об этом он сказал во время заседания в формате "Рамштайн".

"Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы", - отметил он.

По его словам, во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе он достиг договоренностей с министром обороны США Питом Гегсетом относительно участия Германии в обеспечении пяти систем Patriot.

"Кроме того, во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия присоединится к обеспечению пяти срочно нужных систем Patriot как можно скорее", - сказал Писториус.

Он также отметил, что стороны будут координировать действия для достижения этой цели в ближайшие дни.

"Как этого достичь, мы будем тесно координировать в духе взаимного доверия между партнерами в течение следующих нескольких дней", - подытожил Писториус.