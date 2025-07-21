Германия поможет с Patriot: Писториус и Гегсет договорились о 5 системах для Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны и необходимые боеприпасы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал во время заседания в формате "Рамштайн".
"Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы", - отметил он.
По его словам, во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе он достиг договоренностей с министром обороны США Питом Гегсетом относительно участия Германии в обеспечении пяти систем Patriot.
"Кроме того, во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия присоединится к обеспечению пяти срочно нужных систем Patriot как можно скорее", - сказал Писториус.
Он также отметил, что стороны будут координировать действия для достижения этой цели в ближайшие дни.
"Как этого достичь, мы будем тесно координировать в духе взаимного доверия между партнерами в течение следующих нескольких дней", - подытожил Писториус.
Patriot для Украины
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot, но платить за них будет Европа.
Во время встречи с генсеком НАТО 14 июля Трамп анонсировал передачу Украине 17 систем Patriot. По его словам, развернуть эти комплексы можно быстро.
Через несколько дней президент США отметил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам.
Позже правительство Германии опровергло заявление президента США о том, что системы противовоздушной обороны Patriot уже доставляются в Украину
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