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Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро

Понедельник 21 июля 2025 08:30
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Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро Фото: в Киеве в результате обстрела поврежден ЖК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины, запустив по мирным городам "Шахеды" и ракеты. В течение ночи и утром 21 июля взрывы раздавались, в частности, в Харькове, Киеве и Ивано-Франковске.

Все что известно об очередной комбинированной атаке врага - в материале РБК-Украина ниже.

Главное

  • РФ массированно атаковала Украину дронами и ракетам, несколько раз за ночь взлетали МиГи.
  • В Киеве известно об одном погибшем и 6 пострадавших.
  • В Киеве повреждены ЖК и вход в метро "Лукьяновская".
  • В Ивано-Франковске сообщают о самом массированном обстреле.

Киев

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате обстрела поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская". Сейчас станция не работает, поезда следуют через нее без остановки. Подробнее о том, как на утро выглядит Лукьяновка - в отдельном материале.

Кроме того, в Шевченковском районе был зафиксирован пожар в жилом доме и задымление на открытой территории.

Фото: в результате обстрела в Киеве поврежден ЖК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всего в Киеве зафиксированы повреждения в шести районах. Зафиксировано возгорание МАФов, детсада, складов и нежилых зданий. По состоянию на сейчас известно о 6 пострадавших и одном погибшем. По данным полиции, в Соломенском районе погиб мужчина, в Дарницком районе ранены пять человек, в том числе 15-летняя девушка, еще одна раненая - в Шевченковском районе.

Подробнее о последствиях атаки на столицу - читайте в отдельном материале.

Ивано-Франковск

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о комбинированном ударе по городу, россияне атаковали ракетами и "шахедами". Он отметил, что сегодня была самая масштабная атака по городу за время полномасштабного вторжения.

"Есть в 3 селах общины повреждения инфраструктуры. Знаем, что в одном из сел нашей громады же пострадавшие. Также уточняется по двум селам нашей громады. К сожалению, ударов было очень много", - написал он в Тelegram.

По данным спасателей, в Ивано-Франковске в результате обстрела, предварительно, четверо травмированных, в том числе ребенок.

Харьков

После часа ночи мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове - город массированно атаковали дроны. Всего враг совершил 12 ударов по городу, есть "прилеты" в Киевском районе, один из них - возле многоквартирного жилого дома.

В результате атаки в одном из ЖК выбиты окна, также повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода, зафиксирован пожар на гражданском предприятии.

Чем РФ атаковала Украину

Как мы сообщали, во время обстрела враг применил "Шахеды" с разных направлений, также запускали крылатые ракеты "Калибр", аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ракеты с бомбардировщиков Ту-95.

Отметим, несколько раз за ночь, а также утром РФ поднимала в воздух МиГ-31К.

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