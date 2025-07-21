Жесткие тарифы против партнеров РФ: Бессент призвал Европу не отставать

США ожидают, что Европа присоединиться к потенциальным вторичным тарифам против России. Когда именно они могут вступить в силу - пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов США Скотта Бессента для CNBC .

Бессент, комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа о вторичных тарифах против России, обратил внимание, что около 80 или 90 сенаторов хотят ужесточить антироссийские санкции.

"И президент Трамп в одиночку изменил парадигму, потому что в этот законопроект включено - мы не знаем, каким будет срок, 10, 30, 50 дней, но любая страна, которая покупает российскую нефть, подпадающую под санкции, будет подвергаться вторичным тарифам до 100%", - напомнил министр.

По его словам, теперь Сенат США согласен с президентом Трампом в том, что тарифы являются средством для достижения политических целей, и "это революционно".

"Президент Трамп изменил ход дискуссии. И я призываю наших европейских союзников, которые много говорили, последовать нашему примеру, если мы введем эти вторичные тарифы", - подчеркнул он.