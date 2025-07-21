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Жесткие тарифы против партнеров РФ: Бессент призвал Европу не отставать

Вашингтон, Понедельник 21 июля 2025 16:42
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Жесткие тарифы против партнеров РФ: Бессент призвал Европу не отставать Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США ожидают, что Европа присоединиться к потенциальным вторичным тарифам против России. Когда именно они могут вступить в силу - пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов США Скотта Бессента для CNBC.

Бессент, комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа о вторичных тарифах против России, обратил внимание, что около 80 или 90 сенаторов хотят ужесточить антироссийские санкции.

"И президент Трамп в одиночку изменил парадигму, потому что в этот законопроект включено - мы не знаем, каким будет срок, 10, 30, 50 дней, но любая страна, которая покупает российскую нефть, подпадающую под санкции, будет подвергаться вторичным тарифам до 100%", - напомнил министр.

По его словам, теперь Сенат США согласен с президентом Трампом в том, что тарифы являются средством для достижения политических целей, и "это революционно".

"Президент Трамп изменил ход дискуссии. И я призываю наших европейских союзников, которые много говорили, последовать нашему примеру, если мы введем эти вторичные тарифы", - подчеркнул он.

Угрозы Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что вторичные тарифы против России вступят в силу, если Москва не захочет за 50 дней прекратить войну с Украиной.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте обращал внимание, что такие меры могут стать сильным ударом для Китая, Индии и Бразилии. Поэтому он призвал лидеров трех стран образумить российского диктатора Владимира Путина.

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