Жесткие тарифы против партнеров РФ: Бессент призвал Европу не отставать
США ожидают, что Европа присоединиться к потенциальным вторичным тарифам против России. Когда именно они могут вступить в силу - пока неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов США Скотта Бессента для CNBC.
Бессент, комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа о вторичных тарифах против России, обратил внимание, что около 80 или 90 сенаторов хотят ужесточить антироссийские санкции.
"И президент Трамп в одиночку изменил парадигму, потому что в этот законопроект включено - мы не знаем, каким будет срок, 10, 30, 50 дней, но любая страна, которая покупает российскую нефть, подпадающую под санкции, будет подвергаться вторичным тарифам до 100%", - напомнил министр.
По его словам, теперь Сенат США согласен с президентом Трампом в том, что тарифы являются средством для достижения политических целей, и "это революционно".
"Президент Трамп изменил ход дискуссии. И я призываю наших европейских союзников, которые много говорили, последовать нашему примеру, если мы введем эти вторичные тарифы", - подчеркнул он.
Угрозы Трампа
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что вторичные тарифы против России вступят в силу, если Москва не захочет за 50 дней прекратить войну с Украиной.
В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте обращал внимание, что такие меры могут стать сильным ударом для Китая, Индии и Бразилии. Поэтому он призвал лидеров трех стран образумить российского диктатора Владимира Путина.
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