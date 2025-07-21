Свириденко раскрыла, как будет действовать мораторий на проверку бизнеса

На первом заседании обновленного Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о введении моратория на проверки бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, отныне контроль будет осуществляться только точечно - там, где действительно существуют высокие риски. Также планируется цифровизировать систему государственного надзора, чтобы исключить ручное вмешательство в процессы проверок.

"Прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам, 30% этих производств - уже закрыты", - заявила премьер.

Задачей инициативы является устранение искусственных препятствий, которые блокируют работу бизнеса, а также недопущение новых безосновательных производств.

Правительство готовится внести в Верховную Раду пакет законопроектов о защите бизнеса и реформе контролирующих органов. Речь идет, в частности, об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие нормативные акты.

Согласно инициативе, новые уголовные производства против предпринимателей смогут согласовывать только Генеральный прокурор или руководители прокуратур регионального уровня. Аресты имущества и документов будут отменяться, если они препятствуют работе предприятия. Также предусмотрено закрытие "зависших" дел, которые не имеют достаточных доказательств.