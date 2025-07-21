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Свириденко раскрыла, как будет действовать мораторий на проверку бизнеса

Понедельник 21 июля 2025 22:18
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Свириденко раскрыла, как будет действовать мораторий на проверку бизнеса Фото: премьер-министр Юлия Свириденко ( facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталья Кава

На первом заседании обновленного Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о введении моратория на проверки бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, отныне контроль будет осуществляться только точечно - там, где действительно существуют высокие риски. Также планируется цифровизировать систему государственного надзора, чтобы исключить ручное вмешательство в процессы проверок.

"Прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам, 30% этих производств - уже закрыты", - заявила премьер.

Задачей инициативы является устранение искусственных препятствий, которые блокируют работу бизнеса, а также недопущение новых безосновательных производств.

Правительство готовится внести в Верховную Раду пакет законопроектов о защите бизнеса и реформе контролирующих органов. Речь идет, в частности, об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие нормативные акты.

Согласно инициативе, новые уголовные производства против предпринимателей смогут согласовывать только Генеральный прокурор или руководители прокуратур регионального уровня. Аресты имущества и документов будут отменяться, если они препятствуют работе предприятия. Также предусмотрено закрытие "зависших" дел, которые не имеют достаточных доказательств.

Мораторий на проверки бизнеса

Ранее мы писали, что Свириденко заявила, что правительство и СНБО готовятся ввести мораторий на проверки бизнеса на год.

По ее словам, это позволит продолжить детенизацию экономики, обеспечить равные условия, которые выгодны белому бизнесу.

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СНБО Юлия Свириденко
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