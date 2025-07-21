ПВО, дроны и 6 млрд долларов: что Украина просила у партнеров на "Рамштайн"
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания в формате "Рамштайн" обратился к партнерам с тремя основными просьбами, которые являются критически важными для страны в условиях войны со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании в формате "Рамштайн".
"Моя первая просьба касается срочной закупки американского оружия для Украины", - заявил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что противовоздушная оборона, в частности ракеты Patriot и PAK-3, а также боеприпасы, является необходимостью. Он отметил, что в ночь перед заседанием состоялось еще одно массированное комбинированное нападение: 24 ракеты, 426 дронов и боевые дроны атаковали гражданские объекты в Украине. В результате этого снова есть жертвы среди мирного населения.
Шмыгаль подчеркнул, что российский террор продолжается, и поэтому нужно усилить систему ПВО. Он призвал США предоставить Украине оружие для закупки, а европейских партнеров - обеспечить необходимое финансирование для этих закупок.
Вторая просьба касалась финансовой поддержки.
"Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках", - пояснил Шмыгаль.
По его словам, эти средства позволят изготовить больше FPV-дронов, дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов", а также дополнительное оружие глубокого удара, чтобы наносить урон России.
"Третье - подготовка к 2026 году. Я призываю наших партнеров уже сейчас предусмотреть средства для Украины в их бюджетных предложениях на 2026 год. Безопасные кредиты - еще один важный источник финансирования на следующий год, и мы должны обеспечить включение украинцев в эту программу", - сказал он.
Что такое "Рамштайн"
Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины, более известная как формат "Рамштайн", объединяет более 50 стран, которые координируют помощь Украине в борьбе против российской агрессии.
Эту инициативу начали Соединенные Штаты, а первое заседание группы состоялось 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии, что и дало название формату.
В рамках платформы был принят ряд решений о передаче Украине современного западного вооружения. Именно благодаря "Рамштайну" Вооруженные силы Украины получили реактивные системы HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Patriot, танки Leopard 2, Abrams и другую военную технику.
Предыдущее заседание состоялось состоялось 4 июня, тогда впервые за все время существования Контактной группы там не было представителя США.
Сегодня же происходит первое заседание "Рамштайн", на котором Денис Шмыгаль представлен как министр обороны Украины, а Рустем Умеров - как секретарь СНБО.
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