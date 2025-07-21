Британия ударила новыми санкциями по "теневому флоту" РФ

Великобритания в понедельник, 21 июля, объявила о новых санкциях против России. Они направлены против критически важных для Кремля энергетического и нефтяного секторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Британское правительство подчеркнуло, что санкции Запада обвалили на одну треть доходы России от продажи нефти и газа с 2022 года.

"Новые санкции нанесут еще один удар по "теневому флоту" Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) и лишат Россию важных доходов от нефти, которые она использует для финансирования войны", - отметил глава МИД Британии Дэвид Лемми.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против двух компаний, на которые зарегистрированы суда "теневого флота". Одна из них связана с российской нефтяной компанией "Лукойл".

Британское правительство утверждает, что подсанкционные танкеры с начала 2024 года перевезли российской нефти на 24 млрд долларов.

Санкции против "теневого флота" РФ

Напомним, недавно мы сообщали, что сотни подпольных нефтяных танкеров курсируют по мировым морям под удобными флагами и с непрозрачными владельцами, чтобы транспортировать нефть в обход международных санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

Заметим, что, по данным ГУР, по состоянию на февраль российский теневой флот насчитывал до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), осуществляющих экспорт нефти и нефтепродуктов.

В мае Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России, который направлен на почти 200 кораблей так называемого "теневого флота".

На днях послы стран-членов ЕС договорились о 18-м пакете санкций против России, который, в том же числе, будет включать снижение верхнего предела цен на экспорт российской нефти.

В июне правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против России. Согласно официальной информации, ограничения направлены на "теневой флот" и компании, которые способствуют военной агрессии РФ против Украины.

Также Австралия впервые ввела ограничения против кремлевского "теневого" флота: под санкции попали десятки танкеров, которые финансировали военную агрессию Москвы.

Подробнее о том, что такое "теневой флот" РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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