ua en ru
Пн, 21 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

СБУ разоблачила работника НАБУ на бизнесе в РФ: продавал оккупантам коноплю

Понедельник 21 июля 2025 10:06
UA EN RU
СБУ разоблачила работника НАБУ на бизнесе в РФ: продавал оккупантам коноплю Иллюстративное фото: (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова на ведении бизнеса в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чиновник, который дислоцируется в городе Днепр и координирует деятельность Бюро в прифронтовых регионах, в частности Днепропетровской и Запорожской областях, по данным следствия, поддерживал контакты с представителями страны-агрессора и помогал своему отцу вести незаконную торговлю с РФ.

Следователи установили, что Магамедрасулов выступал посредником в продаже партий технической конопли, которую выращивал его отец, в республику Дагестан. Также проверяется информация о возможных контактах чиновника с российскими спецслужбами, в частности о передаче им закрытой информации о запланированных следственных действиях.

Фото: СБУ задержала Руслана Магамедрасулова (t.me/SBUkr)

Кроме того Магамедрасулов поддерживал связи с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и, по информации следствия, имеет влияние на деятельность НАБУ.

Следствием установлено, что отец чиновника, Сентябр Магамедрасулов, является гражданином РФ, но эта информация не была указана при оформлении допуска Руслана Магамедрасулова к государственной тайне, что является нарушением законодательства. Его мать, Ирина Магамедрасулова, проживает в Киеве, но получает пенсию в так называемой "ДНР" и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в частности в сообществах с символикой "Z". СБУ задокументировала, что она открыто поддерживает агрессию России против Украины и оправдывает военные преступления.

Несмотря на свою должность и ответственность за работу в прифронтовых регионах, Руслан Магамедрасулов почти постоянно находился в Киеве, а недавно вернулся с элитного отдыха на острове Тенерифе, где провел несколько недель.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностному лицу НАБУ о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Следователи продолжают расследование для установления всех обстоятельств дела.

Ранее сегодня мы писали, что Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация НАБУ
Новости
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе